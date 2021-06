Ha diviso i telespettatori avviando una lovestory con Andrea Zenga nel gioco intrapreso al Gf vip 5 e ora Rosalinda Cannavò è al centro di una bufera mediatica per delle critiche social, che in particolare l’accusano di avere una mentalità retrograda e di favorire il maschilismo e il patriarcato. Le accuse giungono dal web, rispetto ad alcune affermazioni che tra il serio e il faceto l’attrice ha rilasciato nelle ultime ore, una volta riattivatasi sui social, in un intervento post-reality. Nell’intervento, l’ex gieffina ha parlato di un tragitto lungo fatto da sola a bordo di un’auto e per l’occasione, secondo i suoi detrattori, lei avrebbe speso parole discutibili sulle differenze tra uomini e donne in fatto di guida, tanto da essere poi criticata aspramente. Ma andiamo a scoprire cosa emerge.

Rosalinda Cannavò si racconta dopo il Gf vip: l’intervento che divide

Nelle prime ore all’alba della scorsa domenica 13 giugno 2021, l’ex Gf vip 5, Rosalinda Cannavò, è tornata a parlare di sé al popolo della rete, parlando di un curioso retroscena . Ovvero, riattivandosi tra le Instagram stories, ha svelato di essersi svegliata molto presto e di aver fatto da sola il tragitto Torino-Milano a bordo di un’auto, dopo una lunga assenza dalla guida. Raccontando il suo retroscena, quindi, l’attrice si è ritrovata a rilasciare delle dichiarazioni infelici – a detta degli utenti del web – sulle differenze intercorrenti tra uomini e donne alla guida e che riguardano il suo rapporto con il neo amore incontrato al Gf vip 5, Andrea Zenga.

Le fresi “incriminate” di Rosalinda Cannavò post-Gf vip

Svelando alla rete il curioso accadimento, Rosalinda Cannavò ha quindi esordito mettendosi in discussione in prima persona come donna alla guida. Ha fatto sapere di essere alla guida “dopo un anno che non ‘portavo’ la macchina”. Dopodiché prosegue con parole importanti, da cui secondo i suoi detrattori trapelerebbe che il compagno Andrea Zenga non si fidi di lei come donna alla guida, un atteggiamento sospetto di pregiudizio e misoginia per i più critici: “Andrea la sua non me la faceva guidare, giustamente, capitelo”. Infine ha pronunciato la frase incriminata, che ha poi scatenato la bufera mediatica in corso su Twitter ai suoi danni: “Parliamoci chiaro: noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida e io in particolar modo”. E tra il serio e il faceto conclude dicendosi sana e salva.

Le accuse del web ai danni di Rosalinda Cannavò del Gf vip 5

Il popolo del web si è scatenato tra le accuse più disparate sul conto di Rosalinda Cannavò. Tra cui emergono le seguenti riportate sul social dei cinguettii, Twitter, dove la si accusa di maschilismo e patriarcato, nonché di avere una forma-mentis chiusa e di assecondare la mancanza di fiducia nei suoi riguardi come donna alla guida del compagno, Andrea Zenga, non facendosi valere nel rapporto di coppia. “Il problema non è troppo Rosalinda che spara ste cag.te; è che ce le inculcano talmente tanto nel cervello che alla fine ne usciamo convinte ma mi raccomando “il patriarcato non esiste”; “Io già da un mese non sono più una fans Zengavo #rosalinda #rosiners #tzvip. Posso dire che Rosalinda mi ha deluso tanto. Spero solo che Zenga non la stia coprendo. Lui merita molto di più”, si legge tra i commenti critici.

Che la Cannavò possa difendersi via social dalle accuse? Staremo a vedere!