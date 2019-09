È un momento felice per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha da poco festeggiato l’arrivo del piccolo Domenico. Il primogenito ha portato una ventata di felicità, facendo scorrere in secondo piano anche il matrimonio. Rosa e Pietro sono genitori molto affettuosi e soprattutto premurosi. Di recente sono stati a Venezia per la Mostra del Cinema ed hanno portato con loro anche il piccolo Dodo.

Rosa Perrotta, intervista video alla neo mamma

La redazione di SuperGuidaTv ha intervistato in esclusiva Rosa Perrotta durante l’inaugurazione del nuovo store SoMany, sito a San Giovanni a Teduccio. L’ex tronista e compagna di Pietro Tartaglione è stata la madrina della serata insieme a Cristina Buccino. Di seguito le dichiarazioni della Perrotta ai nostri microfoni:

Ciao Rosa, innanzitutto come stai e come sta il piccolo Domenico?

Sono un po’ stanca perchè siamo appena tornati da Venezia. Lui, invece, sta benissimo, è un bambino bellissimo e cresce bene. È già abituato a viaggiare perchè praticamente mi segue ovunque. A solo un mese di vita gli manca solo l’aereo, perchè ha già preso treno, taxi e tutti gli altri mezzi. È stato sempre bravo, è un bambino adorabile e siamo stati fortunati.

Hai raccontato che ci sono state delle complicazioni prima del parto, ce ne vuoi parlare?

Più che complicanze è stata una sorta di precauzione che il medico ha voluto prendere, perchè era rischioso aspettare ulteriormente. Avendo raggiunto il termine della gravidanza ha preferito andare sul sicuro e optare per il taglio cesareo soprattutto per mettere al sicuro la salute sia mai che del bambino.

Pietro invece come ha accolto l’arrivo di Domenico? È un padre premuroso?

Pietro è un padre e un compagno dolcissimo. È innamorato di Domenico. Viviamo a 360° questa esperienza di essere genitori per la prima volta. Non molliamo mai il bambino, lo teniamo sempre con noi, ci piace vestire i panni di gestire e forse inconsciamente lo desideravamo già da tempo. È sempre emozionante dire noi siamo una famiglia, anche se manca il matrimonio, ma in realtà è come se fossimo già marito e moglie.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sul red carpet di Venezia: le sensazioni

Di recente Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati alla Mostra del Cinema di Venezia ed hanno calcato il famoso red carpet. Ai nostri microfoni, l’ex tronista ha confessato tutte le sensazioni che ha provato:

Un’esperienza molto bella ed emozionante. Il red carpet ha un fascino e una magia che si percepisce quando lo calchi. Venezia è una città spettacolare e per noi è stato un onore essere lì. È un’esperienza da brividi, veramente magica.

Intervista a cura di Vincenzo Mele