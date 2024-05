Rokas, esce l’Ep ‘Ci sono dei bambini’: in estate sarà al Valley Festival

Continua il viaggio musicale del cantautore Rokas che dopo il successo di ‘Scusami’ ha deciso di pubblicare l’Ep dal titolo “Ci sono dei bambini”. Vediamo insieme chi è l’artista e di cosa parla nei suoi brani.

Ci sono dei bambini, l’Ep di Rokas disponibile su tutte le piattaforme digitali

Alberto Sanlazzaro, conosciuto con il nome d’arte di Rokas, ha deciso di pubblicare il suo Ep “Ci sono dei bambini“, fuori oggi (venerdì 24 maggio 2024) per Digitale 2000 su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un progetto discografico che prevede tre tracce di cui due inedite (“Se cado giù” e “Paura di non farcela”). Ognuna racconta la sua personalissima storia, tra paure e nuove consapevolezze, con l’obiettivo di coinvolgere emotivamente l’ascoltatore e spingerlo a trovare la propria voce per il cambiamento. Come spiegato da Rokas:

“Si chiama “Ci sono dei bambini” perché spesso non ci accorgiamo che le nostre azioni hanno un impatto, come quando tra adulti si rompe quel vetro e non si tiene più conto di chi si ha intorno, utilizzando un linguaggio o comportamenti che possono fare male. In questi pezzi ho provato a descrivere situazioni che mi sono capitate personalmente e che hanno intaccato chi avevo a fianco. I momenti no e la paura di non farcela“.

Le tre tracce dell’Ep e il Valley Festival

“Se cado giù” è un pop ritmato, un dancefoor dove lucidità e smarrimento danno vita alla consapevolezza di una solitudine latente non sempre facile da riconoscere.

Dalle ceneri della pandemia nasce invece la traccia #2, “Paura di non farcela” con cui il cantante apre le porte al suo mondo interiore: un’immersione emotiva nella sua storia personale che muove dalla fragilità del silenzio creativo e dalla paura di non riuscire a dare forma alle proprie idee, per poi trovare nella musica una via di rinascita.

L’immaginario delle strade infinite tipico dell’America On The Road e il percorso leggendario della Route 66, con atmosfere alla “Natural Born Killer”, fa da sfondo a “Scusami”: prima di congedare l’ascoltatore, Rokas esplora in poco meno di 3min il complicato rapporto tra opposti che, mentre si attraggono, finiscono spesso anche per respingersi.

Tra i brani che hanno reso famoso Rokas c’è “Giorni Stupidi”, campionato da Marracash nell’album “NOI, LORO, GLI ALTRI”, con oltre 2MLN di stream su Spotify, trend di Tik Tok, e tornata a 4 anni dalla pubblicazione ai vertici della classifica “Viral 50” su Spotify. Ma non è tutto perché il cantautore porterà la sua musica e tutto il suo mondo sul palco del Valley Festival. Tra le colline marchigiane a Tolentino, arricchendo la line-up del day one, sarà possibile ascoltarlo venerdì 28 giugno.