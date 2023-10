E’ praticamente impossibile trovare qualcuno che non conosca la saga con protagonista Rocky, una delle più famose della storia del cinema. La vicenda è nota: un ragazzo americano povero, grazie al talento e all’impegno, diventa una star del pugilato.

In realtà, nell’intero franchise, di propriamente sportivo non c’è granché, in quanto gli incontri sul ring, dove i contendenti se le suonano di santa ragione, sono a dir poco inverosimili, ma a guardarli ci si diverte lo stesso.

Merito, soprattutto, di Sylvester Stallone, che nell’interpretazione di Rochy dà vita al personaggio più iconico della sua carriera al pari di Rambo. Rocky IV, diretto dallo stesso Stallone nel 1985, è il quarto capitolo della serie: ecco tutte le curiosità da conoscere sulla pellicola, in onda Sabato 7 Ottobre su Rete 4 in prima serata.

Rocky IV: la trama in breve e il cast

Ormai rammollito dagli agi familiari, Rocky si convince a tornare sul ring non solo per raccogliere la sfida lanciatagli dal gigantesco sovietico Ivan Drago, ma ancora di più per vendicare la morte dell’amico Apollo, ucciso durante una sfida proprio da quest’ultimo. Un duro allenamento, ma principalmente la motivazione data dal cuore e dai sentimenti, lo porteranno di nuovo al trionfo.

Per quanto riguarda il cast, accanto a Stallone recitano, fra gli altri, la altrettanto valida Talia Shire, Dolph Lundgren, Brigitte Nielsen, Carl Weathers e Burt Young.

Le curiosità sul film

Curiosità e aneddoti sorti intorno a Rocky IV sono numerosi, ecco alcuni dei più interessanti: