C’è grande attesa per Rocco Schiavone 5. Quando sarà in tv? Cosa sappiamo sul cast e sulla trama della nuova stagione della fiction Rai che vede protagonista Marco Giallini? Ecco tutte le ultime news.

Rocco Schiavone 5, quando in tv: la data di messa in onda su Rai 2

Rocco Schiavone 5 è in arrivo in tv. Quando andrà in onda? L’amatissima serie TV tutta italiana che, nelle passate stagioni ha registrato un grande successo, sarà in prima visione in prima serata ad Aprile. Come annunciato in un recente comunicato stampa della Rai, i nuovi episodi della quinta stagione sarebbero dovuti partire il 29 marzo su Rai 2 e per tutti i fan ci sarebbe dovuta essere una succulenta anteprima del primo episodio su Raiplay il 27 marzo. Le date sono però slittate leggermente in avanti.

Rocco Schiavone 5 andrà in onda a partire da mercoledì 5 aprile e ci terrà compagnia per quattro settimane. Su Raiplay il primo episodio arriverà in anteprima due giorni prima della messe in onda lineare, ovvero il 3 aprile.

La trama di Rocco Schiavone 5: ecco cosa accadrà

Cosa succederà a Rocco Schiavone, il vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni nella città di Aosta? Ebbene i 4 nuovissimi episodi basati sui racconti di “Vecchie conoscenze“, il cui libro è stato pubblicato il 10 giugno 2021, e sui racconti intitolati Confini e “È palla al centro”. Vedremo eventi accaduti su un Freccia Rossa, ma anche Rocco Schiavone nei panni di un allenatore che punta per una partita di beneficenza a battere la squadra dei magistrati. In un’altra puntata invece vedremo Rocco tentare in tutti i modi di appioppare il caso di un cadavere trovato sul Monte Bianco alla collega transalpina.

I suoi fantasmi non lo abbandonano

Rocco Schiavone cast: ecco le ultime news

Chi fa parte del cast di Rocco Schiavone 5? Da quanto si apprende in questa quinta stagione ad interpretare Marina, moglie di Rocco, sarà Miriam Dalmazio che sostituirà Isabella Ragonese. Per il resto ritroveremo: