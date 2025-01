Tra gli ospiti più attesi del Marateale Winter, l’attore lucano Rocco Papaleo che ha rilasciato un’intervista ricca di spunti, in cui ha parlato del suo legame con la Basilicata, della soddisfazione per il successo in streaming con Dinner Club e dell’importanza di continuare a esplorare nuovi linguaggi creativi.

Papaleo, da sempre orgoglioso ambasciatore della sua terra, ha sottolineato quanto il Marateale rappresenti un’occasione di grande valore per celebrare la bellezza e la cultura della regione. Ma non solo: l’artista si è soffermato su Giorgia, talento che lui stesso ha voluto sul grande schermo facendola esordire al cinema, celebrandone la straordinaria versatilità, dimostrata non solo come cantante e attrice, ma anche come conduttrice di X Factor. E, con il Festival di Sanremo alle porte, Papaleo non ha dubbi: “Farò il tifo per lei, è un’artista completa e unica.”

Sei sbarcato sulle piattaforme di recente. Com’è stata l’esperienza?

Sulle piattaforme l’approdo è quasi automatico, molti film in cui ho recitato sono già presenti. Quest’anno, però, ho avuto un ruolo più attivo, partecipando a una serie e a Dinner Club, un progetto davvero originale e divertente. È stata un’esperienza creativa e interessante che mi ha permesso di esplorare nuovi linguaggi. Per un artista è sempre importante ampliare le proprie proposte.

Parliamo del Marateale, un evento legato alla tua terra. Che significato ha per te?

Non posso che essere felice di sostenere una manifestazione che celebra la mia regione, la Basilicata. Maratea, la “perla del Tirreno,” è un luogo speciale per me. Anche se non sono esattamente di lì, ma a circa 120 chilometri, provo un grande orgoglio nel vedere il Marateale crescere. Più cresce, più sono felice.

Quest’anno Giorgia ha stupito tutti con la conduzione di X Factor e ora torna in gara a Sanremo. Tu hai avuto modo di lanciarla anche nella nuova veste di attrice, l’hai seguita?

Certo! Sono uno dei primi fan di Giorgia, che ho sempre amato e ammirato. L’ho voluta nel mio ultimo film, e questo dimostra quanto creda nel suo talento. Come conduttrice di X Factor è stata straordinaria, ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità artistica.

Quindi farai il tifo per lei a Sanremo?

Assolutamente sì! Giorgia sa sempre come emozionare e stupire, è un’artista completa e unica.

Ti va di raccontarci un episodio particolare legato ai Laureati con Pieraccioni?

Sono passati 30 anni, quindi i dettagli iniziano a sfumare, ma ricordo bene quando Leonardo Piero mi propose di fare un film. Fece di tutto per convincermi, senza sapere che avevo già accettato nel momento stesso in cui mi aveva chiamato. Non avevo molte altre proposte all’epoca, ma già solo quell’idea mi aveva conquistato!

