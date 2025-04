In Stazione Centrale, a Milano, è risuonato uno strano annuncio: “Attenzione: ‘Ragazzo di giù’ di Rocco Hunt è in uscita il 25 aprile”. Il motivo è presto spiegato: l’artista ha preso in prestito il monitor degli arrivi e delle partenze della stazione più frequentata dai pendolari italiani per svelare i titoli e le collaborazioni del suo nuovo album. Oltre a “Mille vote ancora”, nell’album c’è un altro pezzo in arrivo da Sanremo: “Yes I know My Way”, la cover di Pino Daniele presentata in coppia con Clementino sul palco dell’Ariston, in occasione della serata delle cover. Tra i featuring, c’è anche un altro napoletano doc: Gigi D’Alessio, oltre a Irama, Baby Gang e Massimo Pericolo. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Rocco Hunt e con lui abbiamo parlato del nuovo album del suo cambiamento, di Sanremo 2025 e delle difficolta

Rocco Hunt, intervista esclusiva al cantante

Il titolo “Ragazzo di Giù” è un manifesto forte, rappresenta proprio il tuo cambiamento, di stile, non solo musicale, senza tralasciare temi importanti?Da dove nasce questo cambiamento?

“Ragazzo di giù è un viaggio che mi accompagna ormai da mesi, oserei dire da anni forse. È l’album secondo me anche della consapevolezza, della maturità. Parla del viaggio che questo ragazzo, che poi sarei io, in realtà intraprende dopo anni per ritornare di nuovo giù, di nuovo a casa, e quindi è un album molto identitario, con dentro brani comunque importanti, introspettivi, intimi, però allo stesso tempo anche brani spensierati che ci fanno insomma cantare e divertire. Cioè un album molto variegato e secondo me è un album che arriva dopo un certo grado di consapevolezza nella vita”.

Sanremo 2025. Com’è stata questa esperienza per te, oggi che sei un artista maturo e affermato?

“Beh Sanremo sicuramente è stata una grande opportunità che mi ha fatto crescere, mi ha fatto divertire. Ritornare a Sanremo per la terza volta è stata una bella esperienza. Poi farlo con un brano maturo, impegnato come quello che ho portato, diciamo che è molto importante per me. Quindi sono felice di tutto quello che che è successo, è stato sicuramente il lancio anche poi di questo viaggio che è l’album”.

Si parla di depressione, cantanti che si prendono del tempo per ritrovarsi. Tu Hai mai avuto momenti in cui avresti voluto mollare tutto?

“La mia famiglia che mi ha sempre aiutato anche nei momenti di difficoltà, quindi mi ritengo molto fortunato delle cose che ho ottenuto tra vita personale e carriera. Sì ho avuto dei momenti difficili però penso che quelli capitano a tutti. Sono dei momenti difficili che poi ci danno anche la forza di affrontare nuove sfide e di crescere anche poi a livello umano. È importante non farsi abbattere mai, perché nella vita i momenti difficili arriveranno per tutti prima o poi”.

E cosa diresti al Rocco ragazzino, quello dei primi freestyle, cosa gli diresti oggi?

“Beh sicuramente direi di non mollare mai di crederci sempre perché poi tutti i sacrifici che sta facendo, che ha fatto, poi lo porteranno a realizzare i sogni”.

Tracklist album “Ragazzo di giù”

Ecco di seguito la tracklist dell’album di Rocco Hunt “Ragazzo di giù”:

1. Aria Nova

2. Ragazzo di giù

3. Mille vote ancora

4. Bonafortuna

5. Sulo (Tonight)

6. Cchiù bene’e me feat. Irama

7. Demone Santo

8. Cosa ti amo a fare?

9. Giura feat. Gigi D’Alessio

10. Domani Chissà

11. Fratmo feat. Baby Gang, Massimo Pericolo

12. Spero Che Dio Non Me La Porti Via

13. Primm’ de 30

14. ‘A Notte

15. Yes I know My Way feat. Clementino

Concerti Rocco Hunt: “Ragazzo di giù – Tour 2025”

Durante l’evento di presentazione del nuovo album, Rocco Hunt ha annunciato anche le nuove date di “Ragazzo di giù – Tour 2025”. Prima del gran finale alla Reggia di Caserta (11 settembre) e al Forum di Assago (6 ottobre), il Poeta Urbano presenterà dal vivo il disco in giro per l’Italia. I biglietti saranno disponibili. Ecco il calendario:

20 GIUGNO – FESTIVAL DEI MISTERI – CAMPOBASSO

26 LUGLIO – NOTE DI MARE – PESCHICI (FG)

27 LUGLIO – LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO – POLIGNANO A MARE (BA)

8 AGOSTO – ARENA DEL MARE – SABAUDIA (RM)

19 AGOSTO – KRIMISOUND – CIRO’ MARINA (KR)

22 AGOSTO – VILLA BELLINI – CATANIA

23 AGOSTO – DREAM POP FESTIVAL – PALERMO

11 SETTEMBRE – REGGIA DI CASERTA (biglietti già disponibili online)

6 OTTOBRE – UNIPOL FORUM – MILANO (biglietti già disponibili online)

Intervista video a Rocco Hunt