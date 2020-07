A causa del Covid-19, secondo le ultime voci, anche Robert De Niro sarebbe sul lastrisco. Il motivo? Ebbene per colpa del lockdown e della paura generale della gente di entrare in contatto con altre persone possibilmente infette l’attore ha visto crollare le entrate provenienti dalla catena di ristoranti Nobu e, come se non bastasse, ha avuto parecchie disdette nel Greenwich Hotel. La notizia sta facendo il giro del mondo per colpa della causa intentata dall’ex moglie di De Niro. Cosa sta succedendo?

Robert De Niro e i problemi economici: colpa del Covid

Non c’è pace per Robert De Niro, amatissimo attore italo-americano ! Secondo quanto riportato dai media stranieri pare che De Niro, giunto ormai a 76 anni, sia dovuto comparire in tribunale, anche se via Skype, a causa di una richiesta urgente perpetrata dagli avvocati dell’ex moglie, Grace Hightower.

Per giustificare il drastico taglio dei soldi elargiti all’ex De Niro avrebbe così fatto sapere al giudice che la pandemia ha inferto un duro colpo alle sue finanze.

Sia i ristoranti Nobu che il Greenwich Hotel sono chiusi o parzialmente chiusi da mesi e, come accade per molti altri ristoranti e hotel, i problemi economici sono all’ordine del giorno. Senza poter accogliere i clienti i vari esercizi commerciali e le varie strutture alberghiere hanno fatto registrare ingenti perdite e, come se non bastasse, per le varie riaperture occorrerà che tutti i locali adottino le misure anti-covid.

A quanto ammonta il buco? Facciamo un attimo i conti in tasca a De Niro. Pare che solo la catena di ristoranti abbia perso tre milioni di dollari solo durante lo scorso aprile e quasi due milioni lo scorso maggio. Per colpa di queste ingenti perdite pertanto l’attore è stato costretto a chiedere un prestito di mezzo milione per pagare un gruppo di investitori. Senza liquidi e con le entrate dimezzate De Niro ha dovuto tagliare tutte le spese ed abbassare il tetto dei soldi elargiti all’ex.

De Niro contro l’ex moglie: solo questione di soldi

Duro scontro fra De Niro e Grace Hightower. I due attori, che sono stati spostati per circa undici anni, come dicevamo, si sono da poco incontrati in tribunale.

La Hightower pare essersi lamentata con il giudice perché De Niro le ha ridotto il tetto sulla carta di credito passando da 100 mila a 50 mila dollari. Insomma questione di spiccioli !

Pare che in base a un accordo del 2004 De Niro dovesse pagare alla ex un milione di dollari all’anno, ma solo a patto che il suo reddito rimanesse superiore ai 15 milioni. Se i guadagni calano, però, calano drasticamente anche gli alimenti. Ecco dunque svelato l’arcano. Causa Covid De Niro si è trovato in difficoltà, anzi in grossa difficoltà e soprattutto a corto di liquidi e così ha pensato bene di far valere l’accordo e ha dimezzato l’assegno alla Hightower, facendola però infuriare.