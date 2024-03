Rischiatutto ’70 in occasione dei 70 anni della Tv di Stato torna in prima serata su Rai1 con la seconda ed ultima puntata. Il quiz show che ha segnato la storia della televisione italiana è pronto a regalare un’ultima serata all’insegna della nostalgia, ma anche del divertimento. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di stasera, sabato 9 marzo 2024.

Rischiatutto 70, gli ospiti di sabato 9 Marzo 2024 su Rai1

Sabato 9 marzo 2024 dalle ore 21.25 torna su Rai1 “Rischiatutto 70”, il programma-simbolo della Rai condotto da Carlo Conti. Dopo il grandissimo successo d’ascolti della puntata celebrativa per i 70 anni della televisione italiana dello scorso 3 gennaio, il quiz show torna con la seconda ed ultima puntata in prima serata su Rai1. La puntata del 3 gennaio è stato un grandissimo successo con più di 4 milioni di telespettatori con uno share del 28% e picchi di oltre 6 milioni di telespettatori con il 36%. Per questo motivo la Rai ha pensato bene di replicare con due imperdibili prima serate presentate da Carlo Conti in prima serata.

Il gioco del Rischiatutto dell’indimenticato Mike Bongiorno è rimasto uguale nel tempo. I concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande, gli inserti audio e video, tutto contribuirà a fare del programma una grande festa. Durante la partita spazio a ricordi, ma anche personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità di quanto di meglio e di più significativo la RAI ha prodotto in questi suoi primi 70 anni di vita. Gli ospiti che si sfideranno in questa prima puntata saranno suddivisi in tre squadre così composte:

Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Milly Carlucci e Flavio Insinna

Chiambretti e Frassica

Rischiatutto di Carlo Conti: le materie e le domande

Ma passiamo al cuore del Rischiatutto 70 di Rai1: le domande e materie di gioco con cui i concorrenti-ospiti dovranno sfidarsi. Le omande del tabellone spazieranno da “varietà” a “sceneggiati e fiction”, ma anche comicità e musica. Spazio anche ai grandi protagonisti di un tempo e a programmi popolari e cult come “Canzonissima”, “Fantastico”, “Festival di Sanremo”, “Carosello”, “Indietro Tutta” e tanti altri. Non solo, tra le domande anche i grandi eventi della Rai: per intenderci “tutto quanto fa Rai”.

Ricordiamo che “Rischiatutto ‘70” è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta. Scenografia Riccardo Bocchini. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. Regia Maurizio Pagnussat.