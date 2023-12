Il Rischiatutto, celebre quiz-show televisivo condotto negli anni ’70 da Mike Buongiorno, torna nuovamente sulla Rai. Si tratta di una puntata speciale, ricca di ospiti e concorrenti vip, che sarà presentata da Carlo Conti. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Carlo Conti presenta Rischiatutto 70

Fiato alle trombe, sta per tornare il Rischiatutto! Il famoso telequiz condotto da Mike Buongiorno sarà trasmesso, in una versione inedita e aggiornata, in prima serata il 3 gennaio 2024 su Rai 1. L’emittente pubblica ha infatti deciso di festeggiare il 70esimo anniversario dell’inizio delle trasmissioni con alcuni storici programmi che hanno segnato intere generazioni. Erano le 14.30 del 3 gennaio del 1954 quando fu trasmessa la prima trasmissione, “Arrivi e partenze”, condotta da Mike Bongiorno.

Non poteva mancare quindi il Rischiatutto nel palinsesto per ricordare questi anni di successo targati Rai. Lo show sarà condotto da Carlo Conti e vedrà gareggiare non tre concorrenti sconosciuti come era nella versione originale del gioco ma tre personaggi molti noti del mondo dello spettacolo. Si tratta di tre coppie: quella formata da Mara Venier e Alberto Matano; da Loretta Goggi e Luca Argentero e da Piero Chiambretti e Nino Frassica.

Una puntata di Rischiatutto per festeggiare 70 anni della televisione 📺

Quando? Il 3 gennaio!

Parola d’ordine? Allegria! pic.twitter.com/3RwG7kKHZL — Rai1 (@RaiUno) December 27, 2023

Come annunciato nel promo di Rischiatutto70 dal conduttore, ci saranno anche “due fuoriclasse della musica italiana” che hanno fatto ballare e cantare milioni di italiani: Massimo Ranieri e Renato Zero. Inoltre in collegamento ci sarà Pippo Baudo.

Le differenze rispetto al quiz degli anni ’70

Il nuovo Rischiatutto vedrà una scenografia diversa a cominciare dalla cabine che da bianche e rosse diventeranno bianche e nere. Allora fu lanciata anche la prima valletta parlante, si trattava di Sabina Ciuffini. Già nel 2016 si era pensato di riproporre il quiz show con un remake che fu condotto da Fazio Fabio. Adesso in questa versione aggiornata per i 70 anni Rai, ci saranno domande che spazieranno dai varietà agli sceneggiati, fino alle fiction in onda sull’emittente pubblica. Un vero salto nel passato e nella storia della Rai da vivere con Allegria.