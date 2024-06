Set infuocato a Napoli per Mare Fuori 5. Sono infatti iniziate le riprese della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia che ha fatto impazzire milioni di adolescenti. Vediamo insieme chi saranno le new entry e chi invece non ci sarà più.

Mare Fuori 5, un nuovo inizio per la serie di successo Rai: cambiano il regista, gli sceneggiatori e gli attori

Sono iniziate oggi, lunedì 10 giugno 2024, le riprese di “Mare Fuori 5”. Dopo il grande successo della prime quattro stagioni della serie, che è diventata un vero fenomeno cult tra i giovanissimi, la Rai ha deciso di dare una svolta. Inizia una nuova era di ‘Mare Fuori’, un reboot dato che non vedremo più personaggi molto amati ma ci appassioneremo alle storie di nuovi protagonisti. Una scommessa che è anche un rischio.

Molte le novità a cominciare dal regista Ludovico Di Martino (“Skam 3”, “La belva”, “I viaggiatori”) che sostituisce Ivan Silvestrini. Cambio anche nel team di scrittura con Maurizio Careddu che è l’head writer di una squadra composta da Luca Monesi, Angelo Petrella (già nel team di scrittura delle precedenti stagioni), Sara Cavosi ed Elena Tramonti. Ma di cosa parlerà Mare Fuori 5? Nel cast confermatissima è Maria Esposito con la sua Rosa Ricci che cerca ancora vendetta per la morte del padre. Accanto a lei vedremo la sua amica Giovanna Sannino, nel ruolo di Carmela, e Carmine Recano, il comandante Massimo Esposito. La direttrice del carcere sarà ancora Lucrezia Guidone che nelle ultime puntate di Mare Fuori ha iniziato una relazione con Vincenzo Ferrara, Beppe Romano, confermato anche lui.

I grandi assenti saranno Massimiliano Caiazzo (Carmine, che si trova ora con sua figlia Futura in una località protetta) e Matteo Paolillo (Edoardo, ucciso come mostrato nell’ultima puntata di Mare Fuori 4). Non ci saranno nemmeno Clara Soncini (Crazy J, trasferita ad un altro carcere dopo aver incendiato uno studio di registrazione) e Kyshan Wilson (Kubra, che riconosciuta da suo padre ha deciso di studiare e pensare a sé lasciando da parte l’amore).

Nuovi personaggi: chi sono

Mare Fuori 5 vedrà la presenza di nuovi personaggi, ragazze e ragazzi con storie difficili alle spalle. Fanno il loro ingresso nel cast Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni dei criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime. E ancora Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei “chiattilli”. E l’ultimo a essere soprannominato tale era stato Filippo, interpretato da Nicolas Maupas. Tutti attori poco noti al grande pubblico che sperano nel successo del loro predecessori.

Il reboot di Mare Fuori 5 è una scommessa in casa Rai

A seguire le ultime puntate di Mare Fuori 4 sono stati oltre 6 milioni di spettatori (tra Rai e Raiplay). Una serie che è stata un fiore all’occhiello dell’emittente pubblica come spiegato da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction:

“’Mare Fuori’ è un eccezionale esempio di serialità televisiva fondata sul racconto della contemporaneità e sui valori del servizio pubblico. Il pubblico ha premiato la capacità di restituire la ricchezza contraddittoria del vissuto di un gruppo di giovanissimi costretti nella condizione estrema di un istituto di pena minorile. È anche la prova strategica di come la fiction possa declinarsi con successo sulla televisione generalista e sulla piattaforma digitale. Per questo saluto l’inizio riprese della quinta stagione con l’orgoglio e la speranza di una grande scommessa vinta, che si rimette in gioco”.

Ora si pensa ad una nuova stagione che sa di scommessa:

Roberto Sessa, produttore Picomedia, aggiunge: “La serie 5 nel gergo della serialità televisiva è il classico ‘reboot’. Ovvero la storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni. Diamo il benvenuto a sei di loro nella famiglia di ‘Mare Fuori’ e gli auguriamo un grande percorso umano e professionale”.