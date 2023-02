Rihanna si è esibita nell’half time del Super Bowl 2023 con un medley dei suoi successi. In tutina rossa e in tutto il suo splendore la cantante ha dato vita ad uno spettacolo eccezionale. Quello che è saltato agli occhi tuttavia, non sono stati solo la sua bellezza e bravura, ma anche altro! Siete curiosi? Seguiteci nella lettura e vi sveleremo cosa è accaduto.

Rihanna, toccandosi spesso la pancia, già evidente ha scatenato la curiosità del mondo del web che non ha potuto far altro che constatare la gravidanza della cantante. L’artista è dunque incinta del suo secondo figlio, come conferma l’agente della cantante, come riporta Variety.

Nel maggio 2022 Rihanna ha dato alla luce il suo primo figlio: ora è incinta del suo secondo figlio. Un altro bebè in arrivo per la cantante e il compagno ASAP Rocky. Rihanna è nuovamente incinta e ha offerto uno show strepitoso nell’half time del Super Bowl 2023.

Durante l’esibizione i rumors sul web si rincorrono soprattutto su Twitter. Tutto era rimasto segreto fino a quel momento dell’esibizione live, allo State Farm Stadium dell’Arizona, a metà della partita dei Kansas City Chiefs e dei Philadelphia Eagles. La cantante fasciata in una tutina rossa e una giacca oversize ha eseguito un medley dei suoi successi. Poco dopo l’agente della cantante ha dato conferma della seconda gravidanza di Rihanna.

La coreografia di Rihanna durante l’esibizione all’Half Time del Super Bowl è stata molto semplice, fatta di camminate, pochi movimenti circondata da un centinaio di ballerini, impegnati invece in mille acrobazie. Lei, invece, ha ballato molto poco, toccandosi qualche volta la pancia.

Sul web si leggevano commenti come questo:

“Vedo persone che dicono che #Rihanna è incinta! Lei ha detto, alla conferenza stampa di Apple Music, sugli ospiti o eventuali guest star: “Sto pensando di portare qualcuno” ma non ha specificato esattamente chi e ha senso ora che quel “qualcuno” fosse un bambino dato che non aveva ospiti musicali”

I see folks saying #Rihanna is pregnant!

She did say on her @AppleMusic press conference re #AppleMusicHalftime guests “I’m thinking of bringing someone” but didn’t specify exactly who & it makes sense now that that “someone” was a baby since she didn’t have any musical guests.

— Mica Powers (@Mica4Life) February 13, 2023