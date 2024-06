Una serata a casa davanti alla tv che sia all’insegna della leggerezza? Martedì 18 Giugno il film che fa per voi è Ricomincio da me, una simpatica commedia americana con protagonista Jennifer Lopez, brava e più in forma che mai. Non un capolavoro, ma piacevole. Inizia alle 21.20 su Canale 5: ecco le curiosità da sapere.

Ricomincio da me: la trama in breve e il cast

Maya è insoddisfatta del lavoro di commessa che svolge diligentemente da 15 anni e decide di dare una svolta alla sua vita usando uno stratagemma. Invia curriculum falsi a varie aziende e alla fine viene assunta. Mantenere il segreto però, è tutt’altro che facile.

Affiancano Jennifer Lopez, fra gli altri, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Charlyne Yi, Freddie Stroma, Larry Miller, Treat Williams, Dave Foley, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Natasha Romanova, Elizabeth Masucci e Kelly P. Williams.

Le principali curiosità sul film

Ricomincio da me è un film di genere commedia del 2018 diretto da Peter Segal. Di seguito le principali curiosità da conoscere: