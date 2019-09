Ricky Zoom, nuovo cartone in prima tv su Rai YoYo: ecco quando inizia

Ricky Zoom arriva in esclusiva assoluta su Rai Yoyo. Al via una nuovo imperdibile serie animata per grandi e piccini realizzata dallo studio italiano Maga Animation e dalla società francese Frog Box in coproduzione con Rai Ragazzi e l’emittente francese Gulli. Ecco la data di inizio e le anticipazioni del cartoon!

Ricky Zoom su Rai Yoyo: ecco quando

“Ricky Zoom” è il nuovo cartoon di Rai Yoyo trasmesso in anteprima assoluta dal 30 settembre 2019 dalle ore 18.00 con i primi due episodi dal titolo “L’incredibile imprevisto” e “Tutti per uno, moto per tutti”. L’appuntamento con la serie animata proseguirà poi da martedì 1 ottobre con i nuovi episodi alle ore 18.00 e in replica alle 7.10 .

Dai produttori di PJ Masks e Peppa Pig, Rick Zoom è una serie animata che mixa azione, commedia e avventura. Una produzione italo – francese che porta la firma di Alexander Bar, scrittore e autore per bambini vincitore del prestigiosissimo Emmy Awards.

Ma chi è Ricky Zoom? E’ una piccolo moto da soccorso di colore rosso e vive Wheelford, una piccola cittadina realizzata ad hoc per le motociclette. Loop, Scootio e DJ sono i suoi fedelissimi amici con cui trascorre il tempo libero tra acrobazie e piccole gara al parco.

Ricky Zoom cartoon: di cosa parla

Si tratta di una serie animata dal grande valore sociale, visto che si fa portatrice di bellissimi messaggi su temi importantissimi per i giovanissimi e non solo. Negli episodi, infatti, si parla di amicizia, ma anche di famiglia e di apprendimenti, tutti valori di cui è giusto parlare con i ragazzi.

Ecco cosa ha detto Alexander Bar sul cartoon:

La serie celebra davvero il fatto che siamo tutti così diversi, ma tutti noi abbiamo qualcosa di speciale da offrire. Il racconto narra le storie di tutti i giorni di Ricky e dei suoi migliori amici che amano uscire insieme, sognare di essere eroi e cercare divertimento ed eccitazione in ogni occasione.