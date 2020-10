Riccardo Scamarcio sarà il pittore Caravaggio in un film di Michele Placido. Le riprese sono iniziate a Napoli e nel cast del film che si chiamerà “L’ombra di Caravaggio”, anche Micaela Ramazzotti e lo stesso Placido.

Riccardo Scamarcio, sarà Caravaggio in una pellicola diretta da Michele Placido

L’esperimento che si propone questo film è di mettere in scena in chiave contemporanea il genio di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. Ne «L’Ombra di Caravaggio», le cui riprese sono appena iniziate, si racconterà la vita di un artista considerato un precursore del periodo storico in cui visse.

Michele Placido mette in scena in chiave contemporanea un film sulla vita di Caravaggio

Michele Placido, attore amatissimo dal pubblico che ci ha regalato interpretazioni straordinarie ha lavorato a questo progetto per ben quattro anni e finalmente si è potuto realizzare un suo adattamento cinematografico.

Michele Placido sarà anche il regista del film esperienza a lui non nuova dal momento che ha già confezionato 14 film (compreso questo). In questo progetto, giunto alle fase delle riprese si è avvalso della collaborazione di Sandro Petraglia e Fidel Signorile.

Riccardo Scamarcio protagonista del film L’Ombra di Caravaggio

Nella presentazione ufficiale della pellicola, per la quale, come protagonista, è stato scelto Riccardo Scamarcio si legge:

“Il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata, con le sue donne e i suoi demoni, in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale”

L’attore, è chiamato quindi ad interpretare un personaggio inquieto, ombroso, dalla vita sregolata e costellata da mille eccessi, in una versione moderna del pittore, mentre Michele Placido oltre a dirigere il film ha riservato per se il ruolo del Cardinale del Monte.

Il cast de L’ Ombra del Caravaggio nuovo film con Riccardo Scamarcio e Michele Placido

Nel cast, sono stati arruolati tra l’altro:

Il rapper Tedua, alla sua prima prova d’attore, nel ruolo di Cecco,

Micaela Ramazzotti, che incarna la prorompente Lena,

Isabelle Huppert – nel ruolo de la marchesa Costanza Colonna,

Louis Garrel – interprete della misteriosa Ombra,

Vinicio Marchioni,

Lolita Chammah,

Alessandro Haber,

Moni Ovadia,

Lorenzo Lavia,

Brenno Placido.

Dietro le quinte una squadra di artisti eccellenti come Tonino Zera per le scenografie, Carlo Poggioli per i costumi, mentre la fotografia è affidata a Michele D’Attanasio e il montaggio a Consuelo Catucci. Le musiche sono dei Planetoid.

L’Ombra di Caravaggio, dove sarà girato?

Le riprese del film si svolgeranno tra Napoli, Roma, Ariccia, Viterbo e Malta. Ma la pellicola non vuole essere solo un banale racconto della vita dell’artista ma si propone di dare una lettura inedita anche in chiave noir, quindi con forti contrasti di luci tra bianco e nero, che rappresentano simbolicamente il conflitto tra bene e male.

ll Caravaggio di Placido è una rockstar col volto di Scamarcio

L’Ombra di Caravaggio è una produzione Goldenart Production con Rai Cinema. Una coproduzione italo francese con Charlot, Le Pacte, Mact Production. L’Ombra di Caravaggio uscirà in sala in Italia distribuito da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.