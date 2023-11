Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci torna in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 26 novembre 2023, su Rai3.

Domenica 26 novembre 2023 dalle ore 20.55 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchiesta presentato da Sigfrido Ranucci nella prima serata di Rai3. Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv torna in prima fila per raccontare ed indagare su alcuni temi di strettissima attualità. La prima inchiesta della serata è “L’uomo del ponte” a cura di Andrea Tornago. Al centro dell’inchiesta il famosissimo “ponte sullo stretto”.

Un piano di cui si discute, anche animatamente, da più di 70 anni. Ad oggi nulla è stato fatto, anche se questo progetto è costato già centinaia di milioni di euro. Nel 2013 dopo la liquidazione definitiva della società Stretto di Messina Spa decisa dal Governo Monti, il progetto sembrava essere stato definitivamente archiviato, ma a riparlarne è stato Matteo Salvini. Il ministro delle infrastrutture del Governo Meloni, infatti, ha rimesso in piedi la società avviando le procedure necessarie alla realizzazione del ponte sullo stretto. Il bando di gara era stato vinto per un appalto da 4 miliardi, ma nella nuova Legge di bilancio del Governo Meloni sono stati destinati 11,6 milioni. Al momento però è stato comunicato ed illustrato nessun progetto.

La seconda inchiesta di Report dal titolo “Toto cambia” realizzata da Claudia Di Pasquale con con la collaborazione di Raffaella Notariale si occupa del ritorno di Totò Cuffaro. Il politico italiano è tornato con la nuova Democrazia Cristina e tra le file figura anche Nuccia Albano, primo medico legale donna della Sicilia e assessora regionale alla Famiglia. Non solo, poche settimane fa Report ha scoperto che figlia dello storico boss di Borgetto, Domenico Albano, deceduto negli anni ’60.

Nonostante la parentela, l’assessora ha dichiarato che il suo stile di vita è distante dalla mafia ed è all’insegna della legalità. Qualcosa stona visto che il fratello Giovanni Albano è presidente della Fondazione Istituto G. Giglio che gestisce l’ospedale di Cefalù. Quanta importanza ha avuto la Fondazione durante la campagna elettorale della sorella? E soprattutto qual è il ruolo della Fondazione Giglio nella sanità siciliana?

La terza ed ultima inchiesta di stasera è “Uno, nessuno e centomila spid” a cura di Lucina Paternesi con la collaborazione di Giulia Sabella. Tra il 2021 e il 2023 in diverse città italiane è stato attivato il Bonus Cultura 18App per gli studenti. Fin qui nulla di strano se non fosse che gli studenti si sono ritrovati azzerare il proprio plafond senza aver fatto accesso alla piattaforma del Ministero della Cultura. Chi ha sottratto i soldi che i neo-diciottenni avrebbero potuto spendere in manifestazioni culturali o testi universitari?

