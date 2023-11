Report torna in prima serata su Rai3 con tante nuove inchieste. Scopriamo tutti i temi e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, domenica 5 novembre 2023.

Report 2023, temi ed inchieste di stasera su Rai3

Domenica 5 novembre 2023 dalle ore 20.55 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3. Tantissimi i temi al centro della puntata di stasera. La prima inchiesta è “Cosa veneta“, a cura di Walter Molino e Andrea Tornago. Dalla Laguna di Venezia alla campagna veronese, dalle tranquille e produttive province di Padova e Treviso al distretto vicentino della chimica, le organizzazioni mafiose si stanno prendendo il Veneto. Negli ultimi anni le inchieste antimafia hanno portato alla luce la presneza di una criminalità organizzata nel Nordest d’Italia. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Casalesi si mescolano, concludono affari, si infiltrano negli appalti, si interessano di voti e di amministrazione pubblica, intrattengono rapporti privilegiati con forze dell’ordine, imprenditoria e massoneria.

Report 2023, l’inchiesta “I monatti” va in Cina a 4 anni dal Covid

La seconda inchiesta è “I monatti” a cura di Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi e Giulia Sabella. Le telecamere della trasmissione sono andate in Cina a quattro anni di distanza dalla pandemia da Covid. Cosa è cambiato nel mercato di Wuhan da dove è partito tutto? Per l’occasione viene mostrato come nulla è cambiato: a Wuhan si continuano a vendere cani e gatti nel mercati umidi. Non solo, Giulia Innocenzi è entrata negli allevamenti grattacielo dove vengono allevati milioni di maiali. Si tratta di un fortino che il governo cinese ha voluto realizzare dopo il Covid e la peste suina che è giunto anche nel nostro paese. Durante la puntata spazio alle esclusive immagini di alcuni abbattimenti finanziati dalla Regione Lombardia con diverse irregolarità. Sono stati fatti tutti i controlli necessari?

Questo e tanto altro nella puntata di stasera di Report su Rai3.