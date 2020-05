Nuovo appuntamento con Report, il programma di inchieste e di informazione condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, lunedì 25 maggio 2020.

Lunedì 25 maggio 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci trasmesso su Rai3 e in streaming su Raiplay.

La puntata di stasera ruota ancora una volta intorno all’emergenza Coronavirus e alle conseguenze legate alla sua diffusione. In particolare questa settimana il programma si chiede: “quanto la sanità privata ha guadagnato dall’emergenza Covid-19?”. Basti pensare che solo nella Regione Lazio lo scorso anno gli ospedali privati hanno ricevuto il 54 per cento delle risorse.

Con il presentarsi del coronavirus molti di loro si sono proposti per gestire l’emergenza, tra il gruppo Angelucci. Le telecamere di Report hanno incontrato e intervistato Antonio Angelucci, parlamentare di Forza Italia e capo del gruppo sanitario privato.

Nella Regione Lombardia, invece, l’inchiesta si è occupata dei principali gruppi privati scoprendo che molti dei guadagni non tassati finisco nei Paesi Bassi dove c’è il premier Mark Rutte. Spazio poi al cantante e influencer Fedez che racconterà una retroscena inedito dietro circa la donazione da 4 milioni e mezzo di euro fatta al San Raffaele di Milano.

Tra le inchieste della serata anche “Segnali di fumo” che si occupa dei nuovi prodotti lanciati dalle aziende del settore. Si tratta degli HTP ossia tabacco riscaldato: si assume nicotina ma senza combustione. Sulla carta gli HTP dovrebbero essere meno rischiosi, ma una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità smentisce la cosa.

Basti pensare che l’Iqos di Philip Morris e gli HTP di tantissime azienda hanno dalla loro anche una tassazione molto più favorevole rispetto alle sigarette tradizionali. Come mai? Report, con alcuni media internazionali coordinati dal Consorzio di giornalismo investigativo OCCRP nel progetto “Blowing Unsmoke” cerca di raccontarci qualcosa di più.

Infine Bernardo Iovene ci racconta la “solidarietà limitata”. Con l’ordinanza del 29 marzo, il Governo ha stanziato 400 milioni di euro per i comuni italiani per erogare buoni spesa da donare alle famiglie che versano in particolari condizioni d difficoltà. Le linee guida sono state fissate dall’Anci, ma ogni Comune ha agito liberamente. Il comune di Ferrara, per esempio, ha inserito alcuni requisiti come l’obbligo di residenza dando priorità ai cittadini con cittadinanza italiana o europea. Gli ultimi della fila i cittadini extra-Ue. Perchè?