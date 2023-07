Nuovo appuntamento oggi martedì 25 luglio 2023, con la soap spagnola Un Altro Domani. Nella puntata odierna Elena confida a Tirso che Maria in realtà è un ragazzo trans e ha deciso di rendere pubblica la sua scelta. Julia non riesce ad accettare che Tirso non voglia il suo aiuto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.