Nuovo appuntamento oggi martedì 6 giugno 2023 con la soap turca Terra Amara. Nella puntata odierna Saniye chiede aiuto a Naciye per la questione del debito che Gaffur ha contratto con Hatip. La donna, indignata dal comportamento del marito, ruba le chiavi della cassaforte. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.