È iniziata oggi – lunedì 10 luglio – la nuova serie tv turca My Home My Destiny. Nella prima puntata la piccola Zeynep, nata in una famiglia povera e problematica, viene adottata da una coppia benestante e la sua vita cambia. Ma il passato tornerà a bussare alla sua porta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming.