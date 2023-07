Nuovo appuntamento oggi martedì 25 luglio 2023, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Catalina ordina a Petra di tacere con i marchesi sul fatto che Lope stia aiutando Simona in cucina. Mauro tenta dissuadere Leonor dal suo piano di fuggire con lui per sposarsi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.