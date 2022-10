In arrivo “Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022”, il torneo legato al quotidiano game show campione d’ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1. Andiamo a scoprire insieme quando andrà in onda il torneo e quali sono le squadre che prenderanno parte a “Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022”.

“Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022”: quando in tv, durata, squadre e regolamento

Sta per concludersi anche questa edizione di Reazione a Catena, la più lunga nella storia del programma di Raiuno. Un’edizione memorabile, tra le più seguite di sempre in termini di ascolti tv. Il game show infatti, si conferma uno dei programmi tv più seguiti. Durante questa edizione sono nati dei nuovi campioni, capaci di far breccia nel cuore dei telespettatori. La buona notizia è che alcuni di loro stanno per tornare sul piccolo schermo, infatti al più presto avremo modo di rivederli nuovamente in compagnia del conduttore del programma Marco Liorni, che prima di chiudere la stagione, presenterà “Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022”.

Reazione a Catena pronta a eleggere la squadra campione

“Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022” andrà in onda dal 24 al 30 ottobre alle 18.45 su RaiUno per ben 7 puntate speciali. Il torneo riporterà in gioco i migliori campioni di questa edizione. Saranno ben otto le squadre e in palio il titolo di “Squadra vincitrice di Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022”.

“Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022”: regolamento e montepremi

Il regolamento ufficiale di “Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022”, informa che le squadre convocate nel game show di Raiuno sono quelle che hanno avuto la possibilità di disputare almeno 2-3 serate di Reazione a Catena, oltre ad aver vinto un ricco montepremi. Nei primi quattro appuntamenti si svolgeranno i quarti di finale, successivamente ci saranno due giornate dedicate alle semifinali e, infine, sarà la volta della finalissima.

A stabilire la classifica sarà un coefficiente, che va dal primo all’ottavo posto. La prima in classifica sfiderà l’ottava, la seconda affronterà la settima classificata, la terza giocherà contro la sesta mentre la quarta in classifica dovrà vedersela con la quinta in posizione. La squadra che riuscirà ad avere la meglio in finale potrebbe anche accedere all’ultima Catena con un montepremi davvero sostanzioso. Le eventuali vincite ottenute nel quarto di finale e/o nella semifinale andranno a sommarsi alla cifra conquistata nella finalissima. Per poter intascare l’intera somma, la squadra vincitrice del torneo dei campioni dovrà riuscire a prendere l’Ultima Parola.

Le squadre che potrebbero tornare in studio

Il torneo “Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022” riporterà in studio anche i Tre Gemelli, gli Affiatati, i Dammi il La, i Monelli, i Terno Secco e le Tre e un Quarto.