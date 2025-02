Ramona Badescu è diventata mamma all’età da record dei suoi 51 anni e, alle aspiranti madri giovani e non solo, lancia un importante consiglio per la realizzazione del sogno di maternità.

Ramona Badescu diventa mamma: la sorprendente rivelazione

Ospite in una intervista concessa ai microfoni di La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo sulle reti TV e streaming Rai, Ramona Badescu svela di aver coronato il suo sogno di maternità, attraverso la pratica della fecondazione assistita.

La fertilità e le probabilità di concepimento di un figlio, per un’aspirante madre, diminuiscono con l’avanzare dell’età, e ormai consapevole di non poter aver figli con l’avanzamento dell’età fertile, se non per mezzo del progresso scientifico e della medicina, la showgirl romana si è prestata recentemente alla crioconservazione degli ovociti. Quindi, incalzata sui quesiti della conduttrice Balivo circa la sua prima gravidanza, la Badescu ha riportato la cronistoria della scelta personale di fare ricorso alla fecondazione assistita:

«Ho sempre desiderato essere madre, ma quando ero più giovane lavoravo tanto e non ci pensavo. Mi dicevo che avrei sempre fatto in tempo e un figlio sarebbe arrivato. Quando poi ho provato, non arrivava più» -ha premesso, per poi proseguire la rivelazione, lanciando un consiglio alle aspiranti mamme-. «Consiglio di congelare gli ovuli. C’è un costo, ma i figli non hanno prezzo».

Il retroscena sulla scoperta della maternità

Nel corso dell’ospitata televisiva in Rai, la showgirl ha poi spiegato al pubblico di telespettatori che, dopo aver congelato gli ovuli, ha incontrato il compagno Narcis Godeanu e che insieme hanno maturato la scelta di avere una famiglia, inconsapevoli che lei fosse incinta.

Al momento della decisione di avere un figlio, i due erano ignari della gravidanza che vedeva Ramona in attesa del primogenito grazie alla fecondazione assistita. Come lei stessa rivela, del retroscena:

«Andai dal mio ginecologo perché volevo provare ad avere un bambino. Dopo aver ricevuto le analisi, mi disse che ero già incinta grazie agli ovuli che erano stati congelati. E non c’era più bisogno di andare da lui per l’inseminazione. Quei nove mesi sono stati i più belli della mia vita».