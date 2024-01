Nella prima serata di Venerdì 26 Gennaio su Italia Uno va in onda Rambo 3, terzo capitolo di uno dei franchise più famosi e di successo del cinema, nonché della lunga e strepitosa carriera di Sylvester Stallone. Stavolta il rude e coraggioso veterano del Vietnam viene forzatamente allontanato dalla sua nuova vita improntata alla spiritualità, dalla necessità di entrare ancora una volta in azione per aiutare un amico.

Una pellicola che non delude gli amanti del genere, caratterizzata da un riuscito mix di azione e dramma che, sebbene non all’altezza dei prequel, ad ogni modo non è male. Di seguito vi sveliamo alcune curiosità sul film.

Rambo 3: la trama in breve e il cast

Dopo essere sopravvissuto a mille pericolose avventure, John Rambo si è da tempo ritirato in un monastero buddista in Thailandia per ritrovare pace e serenità. Tutto cambia quando scopre che il colonnello Samuel Trautman è prigioniero dei russi in Afghanistan. Per liberarlo, il tenace combattente decide di entrare di nuovo in azione.

Nel cast, oltre a Sylvester Stallone, di cui Rambo è l’interpretazione più iconica al pari di Rochy, troviamo anche, fra gli altri, Richard Crenna, Marc De Jonge e Kurtwood Smith.

Le principali curiosità sul film

Rambo 3 è un film di genere azione/avventura del 1988 diretto da Peter MacDonald. Queste sono le curiosità più interessanti da sapere sul suo conto: