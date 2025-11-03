Raiz è tornato a vestire i panni di Don Salvatore Ricci nel film “Io sono Rosa Ricci” in uscita nelle sale il prossimo 30 ottobre. Un racconto di formazione e rinascita ambientato a Napoli dove Don Salvatore si troverà a scatenare una guerra per salvare sua figlia Rosa Ricci.

“Io sono Rosa Ricci”, intervista esclusiva a Raiz

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Raiz sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. L’attore ha parlato così di Don Salvatore: “Sarà cattivo e buono allo stesso tempo. Rispetto alla serie, il film è davvero estremo”. Su Rosa Ricci, il personaggio interpretato da Maria Esposito, ha dichiarato: “Rosa Ricci incarna le tante ragazze di Napoli, del Mediterraneo e di tutte le realtà difficili del mondo”.

Raiz ha conosciuto la popolarità grazie al personaggio di Don Salvatore Ricci. Un successo inaspettato per lui: “Io nasco come cantante ma ho sempre fatto anche l’attore di cinema e teatro ma questa è stata la volta in cui è cambiata per me la storia in questo settore. Devo tantissimo a Mare Fuori perché ha segnato una rinascita artistica e mi ha dato la possibilità di guardarmi anche dentro perché Salvatore è un personaggio controverso, condannabile ma è anche il prodotto di una società difficile”.