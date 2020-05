Il grande cinema italiano arriva in anteprima su RaiPlay. La piattaforma streaming gratuita della Rai ha deciso di lanciare una bella iniziativa: mostrare al grande pubblico in anteprima assoluta 8 film prodotti da Rai Cinema. Ecco i titoli e le date di messa in onda.

RaiPlay film streaming: il grande cinema approda online

La piattaforma online di RaiPlay punta sul grande cinema con un’iniziativa speciale: otto imperdibili appuntamenti con otto film italiani. 4 titoli sono assolutamente inediti e mai usciti nelle sale cinematografiche, mentre 4 sono usciti prima dell’emergenza Coronavirus. L’appuntamento con il grande cinema italiano è online.

Ogni giovedì, infatti, vengono rilasciati ogni settimana uno dei titoli disponibili sulla piattaforma streaming online gratuita di mamma Rai. Il primo appuntamento è per giovedì 21 maggio con il film “Magari” diretto da Ginevra Elkann. Nel cast profigurano: Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Céline Sallette, Benjamin Baroche, Oro De Commarque.

Giovedì 28 maggio, invece, spazio al film “Bar Giuseppe” diretto da Giulio Base con protagonisti Ivano Marescotti, Virginia Diop, Nicola Nocella, Selene Caramazza. Da giovedì 4 giugno sarà disponibile il film “La rivincita“, la commedia agrodolce di Leo Muscato con protagonisti Michele Venitucci, Deniz Ozdogan, Sara Putignano e Michele Cipriani.

RaiPlay: da “Abbi fede” a “Un giorno all’improvviso”

Tra i film annunciati per la piattaforma RaiPlay anche “Abbi fede” diretto da Giorgio Pasotti con protagonisti Giorgio Pasotti, Marco D’Amore, Kasia Smutniak, Peter Mitterrutzner disponibile da giovedì 11 giugno. Infine tra i titoli da non perdere c’è anche “Un giorno all’improvviso” diretto da Ciro D’Emilio, la pellicola è stata selezionata in concorso nella sezione “Orizzonti” alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La protagonista femminile è Anna Foglietta che per questo ruolo ha vinto il prestigioso Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista e ricevuto la candidatura ai David Di Donatello. La pellicola è disponibile dal 9 luglio sulla piattaforma streaming di Raiplay.

Che dire: otto appuntamenti da non perdere su Raiplay!