Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme. Per i due ballerini professionisti di Amici è tornato il sereno dopo un periodo di crisi che li aveva spinti a separarsi pochissimi mesi. Proprio la ballerina professionista ha rivelato quando è rinato l’amore.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca di Amici: “come siamo tornati insieme”

Dopo il bacio scambiato in diretta ad Amici 21, Raimondo Todaro e Francesca Tocca non si nascondono più. La coppia è tornata insieme per la gioia dei fan, ma soprattutto della figlia Jasmine nata dal loro amore. A spiegare come è successo ci ha pensato la ballerina professionista in occasione di una intervista rilasciata al settimanale Chi:

Come siamo tornati insieme? Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati.

La ballerina ha anche speso parole di grande stima e amore per il suo compagno che ha dovuto non solo accettare la fine del matrimonio, ma anche la sua relazione con il ballerino di Amici Valentin. “E’ stato intelligente, per niente permaloso, lui aveva le armi per ferirmi e non le ha usate” ha sottolineato la ballerina che ha voluto ringraziare pubblicamente anche Maria De Filippi per il sostegno e la presenza costante. ”

“Maria De Filippi ha fatto ben di più, mi è sempre stata vicino, anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei anche da lontano, mi è stata vicino. E non mi ha mai giudicato” – ha dichiarato la Tocca.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: “ad Amici non siamo tutto il giorno insieme”

Non è stato semplice per Raimondo Todaro e Francesca Tocca separarsi. Proprio l’ex ballerino di Ballando con le Stelle parlando del periodo di crisi vissuto con la moglie ha detto: “non avevamo intenzione di dire che ci eravamo lasciati. Non era una cosa bella, perché sbandierarlo al pubblico?! Il fatto è che noi ci eravamo lasciati, io stavo in un’altra casa, solo i miei genitori lo sapevano. Neanche gli amici stretti erano a conoscenza della cosa…e poi ci troviamo su tutti i giornali e su tutti i siti. C’è stato un equivoco“.

Sta di fatto che oggi Raimondo e Francesca sono nuovamente una coppia non solo nel privato, ma anche nel lavoro visto che condividono l’esperienza del talent Amici di Maria De Filippi dove lui è prof di ballo e lei ballerina. Proprio la Tocca ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione: “non siamo tutto il giorno insieme, lui ha un ruolo, io un altro e ho scoperto che quando ci incontriamo mi piace tanto“.

Il bacio ad Amici