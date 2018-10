Rai 3: PresaDiretta, anticipazioni lunedì 1 ottobre

Terzo appuntamento con PresaDiretta, il programma di approfondimento giornalistico di Riccardo Iacona: ecco le anticipazioni di lunedì 1 ottobre

Riccardo Iacono è pronto con una nuova puntata di PresaDiretta, il programma di informazione trasmesso in prima serata su Rai3. Questa settima la puntata sarà dedicata al tema “Cittadini alla riscossa”. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata di lunedì 1 ottobre.

Lunedì 1 ottobre alle ore 21.15 su Rai3 torna il consueto appuntamento con PresaDiretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona.

Questa settimana la puntata di Presa Diretta è dedicata al tema “Cittadini alla riscossa“. Un viaggio alla scoperta di alcune realtà nate dal basso dove tutti i soggetti sono coinvolti alla ricerca di una soluzione.

Il viaggio parte da Roma dove esistono tantissime associazioni che si impegnano quotidianamente nella cura della città. Un impegno costante ed attento che vede coinvolte una serie di associazione come il Comitato Parco di Centocelle Libero, l’Associazione Parco degli Acquedotti e gli Amici di Villa Sciarra (solo per citarne alcune) impegnati in prima linea per salvaguardare il decoro di Roma.

Sono tante le associazioni a #Roma che fanno una battaglia per il decoro della Capitale.

Non solo a Roma esistono queste associazione. Anche a Napoli ci sono tantissime persone che cercano di cambiare il modus vivendi dei vicoli del Rione Sanità oppure a contrastare la dispersione scolastica. L’obiettivo è quello di allontanare i bambini dalle strade offrendo loro la possibilità di studiare e quindi avere poi accesso nel mondo del lavoro.

Per discutere di questi temi davvero importanti e di strettissima attualità, Riccardo Iacona e le telecamere di PresaDiretta hanno incontrato Renato Brunetta. L’l’ex ministro della pubblica amministrazione che ha ricoperto l’incarico durante il Governo Berlusconi dal 2008 al 2011, è uno degli ospiti della puntata. Con lui si discuterà di pubblica amministrazione e degli scandali dei dipendenti scoperti a non compiere il proprio lavoro.

Non solo esempi negativi, ma anche positivi e di rivincita quelli raccontati da Presa Diretta. Come la storia di alcune persone che a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, si sono uniti per salvare la propria fabbrica costretta alla chiusura. La loro unione è stata la loro forza, visto che da lavoratori sono diventati imprenditori di loro stessi.