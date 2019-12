Parla Raffaella Fico. Pare che la figlia Pia sia stata insultata, così come di recente capitato allo stadio al papà Balotelli. La showgirl è intervenuta nella puntata di Live – Non è la D’Urso di stasera, lunedì 2 dicembre 2019, commentando così la vicenda. “Condanno qualsiasi forma di discriminazione, sia razziale che sociale (…) Per me il razzista non è altro che una persona ignorante” le sue parole. Ecco il video Mediaset col suo intervento ed il match tv su razzismo ed altri insulti.