Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 2021 promette scintille. La showgirl napoletana poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia lancia la prima frecciata all’ex Mario Balotelli. Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip punzecchia Mario Balotelli

Non è entrata nemmeno da 24 ore, ma Raffaella Fico si preannuncia tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 2021. La verace showgirl napoletana non le manda a dire e durante la diretta della prima puntata ha già lanciato una frecciatina all’ex compagno Mario Balotelli. Durante il video di presentazione, la Fico ha fatto un resoconto della sua vita artistica:

Dopo 13 anni rientro nella casa del Grande Fratello. Vengo da una famiglia molto umile, tornavo da scuola e davo una mano a mamma e mamma in bottega. Sono una abbastanza sveglia e nella casa non mi farò ingannare. Dopo quel GF ho fatto tanta strada, ho fatto tanta televisione, canto anche. Ho fatto anche la modella, ho posato per dei calendari, posso dire di aver avuto un grande amore.

Naturalmente il suo grande amore è stato Mario Balotelli, padre della piccola Pia. Una figlia tanto desiderata da parte della conduttrice che ha lottato a lungo per farla riconoscere dal calciatore.

Raffaella Fico: “Balotelli papà? E’ molto premuroso, ma…”

Parlando proprio di Mario Balotelli, Raffaella Fico ha aggiunto: “questo grande amore è stato Mario e da questo grande amore è nata Pia, la gioia più grande della mia vita. Ho lottato tantissimo per far valere i diritti di mia figlia e di darle un papà“.

Ecco poi arrivare la stoccata all’ex: “posso dire che è un papà molto premuroso, ma potrebbe fare molto di più“. Le parole della Fico non sono affatto passate inosservate diventando virali sui social e sui magazine online e arrivando al diretto interessato. Mario Balotelli, infatti, ha prontamente replicato sui social pubblicando una Instagram Stories in cui ha scritto: ”

Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e da tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!

Chissà che nelle prossime settimana Balotelli non decida di entrare nella casa del GF VIP 6 per un confronto con la ex Raffaella Fico!