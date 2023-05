Sabato 10 giugno – giorno che per molti segna anche la fine dell’anno scolastico – al Centrale del Foro Italico di Roma andrà in scena “Radio Zeta Future Hits Live”, in radiovisione su Rtl 102.5 e Radio Zeta (oltre che sul sito Rtl 102,5 Play) e in contemporanea anche in diretta tv: su Sky Uno e in chiaro su Tv8. Scopriamo quando in tv e gli ospiti che vi prenderanno parte.

“Radio Zeta Future Hits Live” ospiti del Festival musicale

Il Festival della Generazione Zeta – i ragazzi che vanno dagli 11 ai 26 anni – ovvero il “Radio Zeta Future Hits Live” è stato già fatto lo scorso anno, ottenendo un successo incredibile, con tutto esaurito. Lo spettacolo musicale torna dunque in scena il prossimo 10 giugno 2023 al Foro Italico: la musica e le canzoni che saranno il tormentone di tutto il periodo estivo, faranno qui il suo debutto. Seguiranno infatti altri eventi musicali, come il concerto di Fedez “Love Mi” (il 27 giugno), per poi aprire l’appuntamento con Battiti Live da luglio.

Ecco il cast completo, come anticipato da Sorrisi del “Radio Zeta Future Hits Live

Interverranno al concerto del Foro Italico a Roma:

Achille Lauro,

Annallsa,

Miete,

Blanco,

Elettra Lamborghini,

Elodie,

Emma,

Francesca Michielln,

Gazzelle,

Geoller,

Lazza,

LDA,

Madame,

Mahmood,

Pinguini Unici Nucleari, Tatiana’,

Ibtrimaso Paradiso.

E poi ancora:

Alfa,

Angelina Mango di “Amici”,

Boro Boro con Orfana Sabatini,

Bresh,

Gianmaria,

Mara Sattei,

Matteo Paolillo,

Rain,

Rhove,

Rocco Hunt,

Rosa Chemical,

Rose Villain.

«Per noi che lavoriamo in radio è più facile radunare tanti artisti» dice Lorenzo Suraci, presidente del gruppo Rtl 102.5, organizzatore del mega-concerto. «Da quattro anni Radio Zeta è un’emittente nazionale e trasmette musica spesso sconosciuta a chi ha più di 40 anni, forse anche 30» continua Suraci.

«Sono i cantautori del domani: in questi ultimi anni c’è stato un cambio musicale violento, sono cambiate le generazioni e con loro anche la musica». E aggiunge: «Non a caso Amadeus fin dalla prima edizione del suo Festival di Saliremo è stato nostro ospite, ed è grande fruitore della nostra radio».

Chi sono i presentatori del “Radio Zeta Future Hits Live”?

Jody Cecchetto e Camilla Ghini saranno i conduttori dell’evento musicale che per oltre quattro ore intratterranno il pubblico di Sky Uno e Tv8. E se il “Future Hits” sarà l’evento che darà il via all’estate, la stagione culminerà poi il 29 agosto all’Arena di Verona con il classico evento “Rtl 102.5 Power Hits” A chiusura di stagione, dunque si decreterà il vincitore del tormentone 2023.