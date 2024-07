Dopo il successo dello scorso anno, torna per l’estate 2024 “m2onthebeach”, il summer tour di m2o che toccherà da domenica 7 luglio a sabato 10 agosto alcuni dei beach club più cool d’Italia con i protagonisti della radio: 5 imperdibili sunset dj set a Jesolo, Riccione, Fossacesia Marina, Follonica e Maruggio firmati da Albertino, Dj Shorty e LRNZ, che si esibiranno singolarmente nelle varie tappe del tour.

Il programma del “m2onthebeach” 2024

Appuntamenti esclusivi quelli con il “m2onthebeach 2024” ad alto tasso di energia e divertimento, grazie all’inconfondibile musica di m2o, tanta animazione e gadget della radio, da vivere al tramonto dei migliori beach club italiani, da una costa all’altra. “m2onthebeach” è un evento m2o realizzato in collaborazione con Mitsubishi Motors distribuita da Gruppo Koelliker e Little Moons mochi ice cream.

Ecco di seguito tutti gli appuntamenti con i DJ, le date e i luoghi:

Domenica 7 luglio dalle 20.00 dalla Capannina Beach di Jesolo (VE) con il direttore artistico di m2o Albertino;

(VE) con il direttore artistico di Sabato 13 luglio dalle 18.00 alle 20.00 con Dj Shorty al Samsara Beach di Riccione (RN);

al (RN); Domenica 28 luglio con LRNZ dalle 18.00 alle 20.30 dal Supporter Beach di Fossacesia Marina (CH);

dalle 18.00 alle 20.30 dal (CH); Domenica 4 agosto con Dj Shorty dalle 18.00 alle 21.00 al Cala Felice Beach Club di Follonica (GR);

dalle 18.00 alle 21.00 al (GR); Sabato 10 agosto con LRNZ (dalle 18.00 alle 20.30) al Tayga Beach di Maruggio (TA).

Radio m2o

Radio m2o è un’emittente radiofonica privata nazionale italiana edita da Elemedia S.p.A., società che fa parte di GEDI Gruppo Editoriale. Radio m2o ha iniziato le sue trasmissioni radiofoniche il 23 ottobre del 2002.

Dal 1º aprile 2019 il gruppo Gedi decide di dare la direzione artistica di radio m2o ad Albertino, con l’obiettivo di un importante rilancio dell’emittente, attraverso la trasformazione in radio dance/rhythmic di flusso, con più musica (circa 20 brani ogni ora) e un sound design innovativo.

Gli ascolti di Radio m2o

Dai dati RadioTER, l’indagine ufficiale sugli ascolti del mezzo Radio della società ERA – Editori Radio Associati (già TER – Tavolo Editori Radio) – relativi al I Semestre 2024 (dal 16 gennaio al 10 giugno 2024), si evince una crescita di Radio m2o con 1.749.000 ascoltatori nel Giorno Medio registra un aumento del +4,0%. In crescita anche nei 7 Giorni (4.919 mila, +14,6%) e l’AQH pari a 160 mila ascoltatori (-4,8%) è uno dei più alti dell’emittente.

“La costanza con cui m2o continua a crescere dimostra affetto e fidelizzazione – commenta Albertino, Direttore Artistico di Radio m2o – valori che abbiamo potuto toccare con mano al Party Like A Deejay dove m2o è stata protagonista con una serata interamente dedicata. Un’importante sinergia che si affianca alle tante attività sul territorio. La collaborazione con le realtà e i festival musicali più importanti d’Italia e non solo – dal Carnevale di Viareggio al Kappa FuturFestival di Torino o al Panorama Festival in Puglia – è continua e di successo. Affrontiamo così una nuova estate ricca di appuntamenti raccontati in maniera puntuale e innovativa dai nostri canali social”.