Dopo il grande successo di Radio Italia Live a Milano, l’evento musicale con tutto il meglio della musica italiana approda a Palermo. Scopriamo insieme tutti i cantanti ospiti del Radio Italia Live Palermo 2023, la data di messa in onda e dove seguirlo.

Radio Italia Live Palermo 2023, il cast di cantanti e artisti

Durante la conferenza stampa di presentazione di Radio Italia Live Palermo 2023, il presidente di Radio Italia solomusicaitaliana Mario Volanti ha annunciato i nomi dei cantanti ospiti che compongono il cast del nuovissimo evento musicale in programma il 30 giugno 2023 al Foro Italico di Palermo. Un cast stellare per celebrare tutto il meglio della musica italiana con la partecipazione di: BLANCO, BOOMDABASH, DIODATO, EMMA, IRAMA, LEVANTE, LIGABUE, MARRACASH, MR. RAIN, PAOLA & CHIARA, MAX PEZZALI, RKOMI, ROCCO HUNT E SANGIOVANNI.

Tutti gli artisti ospiti saranno accompagnati sul palcoscenico dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Mario Volanti durante la conferenza stampa ha dichiarato:

Il cast che siamo riusciti a creare per l’evento è sicuramente di altissimo livello e anche in questo caso proveremo ad accontentare tutte le generazioni di nostri ascoltatori che affolleranno il prossimo 30 giugno il Foro Italico. Abbiamo iniziato il conto alla rovescia che ci porterà, tra 30 giorni, a vivere una serata di grande musica e partecipazione.

Radio Italia Live Palermo 2023 dove seguirlo in tv e streaming

A presentare il secondo concerto di Radio Italia Live, in programma venerdì 30 giugno al Foro Italico di Palermo, la coppia formata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, invece, ritroveremo Manola Moslehi, mentre Daniela Cappelletti racconterà l’entusiasmo del pubblico da sotto il palco.

Il concerto di Radio Italia Live a Palermo 2023 sarà in diretta dal Foro Italico di Palermo in contemporanea su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD). Non solo, per chi volesse è possibile seguire l’evento musicale tramite le app ufficiali di Radio Italia disponibili per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. E ancora: il concerto sarà trasmesso anche su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Da non dimenticare che l’evento sarà anche social con l’hashtag ufficiale #rilive.