Racconto di una notte è diventato l’appuntamento fisso della domenica in prime time per migliaia di fans, che nel festivo serale si collegano a Canale 5 per seguire le vicende di Canfeza e Mahir. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni delle prossime puntate insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate dell’11 ottobre in prima serata

Gulizar è affranta per la morte di Sevde e Kursat prova a confortarla, ma l’arrivo di Ferman in casa riaccende le tensioni quando annuncia di voler sposare Efsane, suscitando la rabbia e lo sdegno di Ezra. Efsane rivela che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza, una verità ignota a Kursat che provoca una frattura con Gulizar, presente al momento dei fatti.

Nel frattempo, Canfeza e Mahir affrontano una profonda crisi matrimoniale a causa delle continue intromissioni della famiglia. Dopo due giorni senza sue notizie, Canfeza tenta un riavvicinamento e riesce a farlo tornare a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce. Intanto, Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Ozan organizza un evento per la sua azienda e chiede a Kursat di partecipare senza Gulizar, per evitare nuovi scontri con sua madre.

Forti tensioni nelle prossime puntate Racconto di una notte

Sureyya è ancora in ansia per Mahir e Canfeza e decide di affrontare Kursat, chiedendogli di stare lontano da sua figlia per proteggere una relazione ormai giunta al capolinea.

Mahir rimprovera Canfeza per aver raccontato alla madre i loro problemi, e ogni tentativo di riavvicinamento tra i due sembra vano. Una notte, Ferman entra di nascosto nella casa dei Kilimci e, sorpreso da Kursat nella stanza di Ezra, viene colpito alla testa con una bastonata. Capisce che l’unico modo per portare via Efsane e sposarla è convincere Afet ad accettare la loro relazione. Fatma promette di aiutarlo e arriva a ricare Afet.

Ozan invita Canfeza alla sfilata per il lancio del suo marchio, mentre Handan assicura a Sare che sarà lei a indossare il capo speciale della collezione, nonostante Ozan abbia in mente altro. Intanto, Salih e Mahir si chiariscono: Salih si lamenta delle assurde pretese di Handan per il matrimonio e Mahir si offre di dargli una mano.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Dopo le parole di Sureyya, Kursat chiama Ozan chiedendogli di mantenere le distanze da Canfeza, così che lei e Mahir possano ritrovare un po’ di serenità nella loro vita coniugale. Ozan, tuttavia, ha già deciso che Canfeza indosserà l’abito più importante della sua sfilata in programma per quella sera.

Quando Ozan arriva a casa di Canfeza, cerca di convincerla a partecipare alla sfilata. Lei inizialmente rifiuta, ma lui riesce a persuaderla, spiegandole che Mahir vuole solo controllarla. Nel frattempo, Mahir si reca all’ospedale psichiatrico per far visita a Gocke, la figlia di Rasit, che però non parla e appare totalmente scollegata dalla realtà.

Mahir, comunque, la riconosce nelle foto viste nella camera oscura di Ozan e, appena lui la nomina, Gocke ha una crisi che richiede l’intervento degli infermieri. Nel frattempo, Ferman, Sureyya e Afet si dirigono a casa dei Kilimci per portare via Efsane, ma Ezra non è d’accordo.