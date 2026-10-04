Racconto di una notte questa settimana fa il bis e torna domenica 4 ottobre in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo Canfeza e Mahir sempre più ai ferri corti. Le tensioni tra loro non accenneranno a diminuire a causa delle intromissioni di Ozan, che non esiterà a usare la sorella per vendicarsi del padre Kursat. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate del 4 ottobre in prima serata

Mahir e Canfeza hanno un’altra discussione, in cui lui la accusa di preoccuparsi più dei problemi del padre che dei suoi. Dopo essere sparito per tutta la notte, Kursat si presenta a casa della figlia per chiarire le cose con Gulizar e, dopo aver parlato, decidono di sposarsi quella stessa sera.

Mahir si reca in banca per aprire la cassetta di sicurezza del padre, ma deve rimandare perché si trova in un’altra filiale. Ferman racconta al padre che Sevde è scomparsa, cercando di tranquillizzarlo e ipotizzando che sia andata via dopo la richiesta di divorzio. Asaf reagisce con rabbia alla notizia. Poco dopo, Ferman, sostenuto da Süreyya, chiede la mano di Efsane, ma Ezra lo rifiuta poiché non ancora ufficialmente divorziato. Intanto Mahir scopre che Canfeza non vuole ospitare la suocera e ne resta molto ferito, mentre Ozan propone a Canfeza di lavorare con lui.

Sevde muore, Ferman vuole uccidersi nelle prossime puntate Racconto di una notte

Mahir apre la cassetta di sicurezza del padre e trova al suo interno del denaro e una lettera ricca di enigmi. Nel frattempo, Ezra chiama Asaf chiedendogli di sorvegliare suo figlio. Asaf, ignaro che Ferman avesse chiesto la mano di Efsane, reagisce con rabbia e sfoga la sua furia su di lui. All’improvviso, però, arriva una notizia sconvolgente: Sevde è morta. Tutta la famiglia cade nello sconforto.

Nel frattempo per Kursat e Gulizar si avvicina il momento delle nozze. La donna riceve un messaggio da Handan, e scopre che la sera precedente Kursat era con lei.

Mahir rientra a casa ancora sconvolto per quanto ha scoperto, trova Ozan insieme a Canfeza e perde la calma, cacciandolo in malo modo. Subito dopo, tra lui e Canfeza scoppia l’ennesima discussione. Durante il funerale di Sevde, Ferman minaccia di spararsi con la pistola di Mahir. Per fortuna lui riesce a fermarlo in tempo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Gülizar è triste per la morte di Sevde e Kursat prova a confortarla, ma l’arrivo di Ferman in casa riporta le tensioni quando annuncia di voler sposare Efsane, suscitando l’ira e lo sdegno di Ezra.

Efsane rivela che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza, una verità che Kursat non conosceva e che provoca una frattura con Gülizar, testimone dell’accaduto. Intanto, Canfeza e Mahir affrontano una profonda crisi matrimoniale dovuta alle continue ingerenze della famiglia.

Dopo due giorni senza notizie, Canfeza prova a riavvicinarsi e riesce a farlo tornare a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce. Nel frattempo, Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Ozan organizza un evento per la sua azienda e chiede a Kursat di partecipare senza Gülizar, per evitare ulteriori scontri con sua madre.