Racconto di una notte è diventato l’appuntamento fisso della domenica in prime time per migliaia di fans, che nel festivo serale si collegano a Canale 5 per seguire le vicende di Canfeza e Mahir. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni delle prossime puntate, in onda il 18 ottobre, insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate del 18 ottobre in prima serata

Mahir racconta a Canfeza il motivo per cui l’ha allontanata dalla sfilata e le confida che Ozan è legato a Rasit. La ragazza, sconvolta dalla notizia, cade nello sconforto rendendosi conto di essere stata manipolata. Mahir la rassicura e i due si promettono di non dubitare mai più l’uno dell’altro e di restare uniti nei momenti difficili. Ozan, infastidito dall’atteggiamento di Mahir, scarica la sua rabbia su Handan e Sare, spingendo la ragazza a nutrire sospetti nei suoi confronti.

Afet ringrazia Sureyya per aver custodito il suo segreto e le confida che senza di lei non saprebbe come affrontare questo momento difficile. Gulizar soffre per l’incidente avvenuto durante la sfilata e Kursat, convinto che sia tutta colpa di Handan, promette di vendicarsi della donna. Sare va a chiedere scusa a Ezra per il suo comportamento e annuncia a tutti che Salih intende chiederle la mano. Kursat insiste perché la cerimonia si svolga a casa loro.

Ferman in preda all’ansia nelle prossime puntate Racconto di una notte

Superando l’impazienza di Ferman di sapere il sesso del nascituro, Süreyya organizza una piccola festa per rivelarlo. All’evento riservato si uniscono inaspettatamente Fatma e Afet. Il momento clou, con lo scoppio dei palloncini, svela che Efsane aspetta una bambina, ma il rumore attira l’attenzione di Asaf. I sospetti dell’uomo vengono abilmente sviati e la presenza di Efsane nella villa rimane segreta. Nel frattempo, Sare decide di fare pace con Canfeza.

Durante il loro incontro, la avverte dei comportamenti ambigui di Handan e Ozan, che sembrano tramare nell’ombra. Salih spera che il suo amico Mahir chieda la mano di Sare a Kürsat. Quando però Mahir ammette di non sentirsi pronto, Salih riceve l’inaspettato appoggio di Ferman. Quest’ultimo si offre di farlo al suo posto, organizzando una visita ai Kilimci per rendere ufficiale il fidanzamento. Per Ferman, però, la posta in gioco è ancora più alta.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sureyya organizza in segreto l’incontro con l’imam che dovrà celebrare il matrimonio tra Ferman ed Efsane, proprio durante la promessa di Sare, all’insaputa di tutti. Intanto, a Villa Yilmaz, si aspetta l’arrivo dell’imam incaricato della commemorazione di Sevde. Tuttavia, uno scambio d’identità tra i due religiosi provoca confusione e accese discussioni.

Quando Mahir e Canfeza giungono all’ospedale psichiatrico, Gocke è già sparita: Ozan l’ha nascosta nella sua casa, ignorando il parere contrario di Handan. Sare trova la bambola della ragazza a terra e la invia a Canfeza. Lei e Mahir capiscono che Gocke si trova da Ozan e, approfittando della sua assenza, decidono di entrare nell’abitazione. Ma il pericolo è dietro l’angolo.