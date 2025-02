Per la prima volta in Italia, il celebre programma di Italia1 “Le Iene Show” lancia un quiz in diretta con premiazione in tempo reale: Questa La So. Un format innovativo che promette di coinvolgere il pubblico da casa in un gioco avvincente, con la possibilità di mettere alla prova la propria capacità di attenzione e vincere premi in tempo reale. L’esperimento segna un’ulteriore evoluzione dell’interattività televisiva, trasformando lo spettatore in protagonista e rendendo l’esperienza ancora più dinamica e immersiva, semplicemente utilizzando il proprio smartphone.

Il quiz mette in palio ben 1.000 euro in gettoni d’oro per ogni domanda posta durante la trasmissione. Chiunque da casa può scansionare il codice QR CODE che vede a video ed accedere con il proprio Smartphone per partecipare al quiz, senza bisogno di installare alcuna applicazione.

Ma attenzione: non si tratta di domande di cultura generale o enigmi logici, bensì di quesiti originali e soprattutto “spiazzanti”, in cui i concorrenti devono scommettere su quale dei tre personaggi in studio possieda una caratteristica specifica. Un format che quindi punta più sull’istinto e sull’osservazione rispetto alle conoscenze nozionistiche personali di ciascun partecipante. Insomma, un quiz al quale tutti possono partecipare indistintamente, dove non servono lauree, enciclopedie o quiz di cultura generale.

“Questa La So” (qui il regolamento) è il gioco in cui tutti possono vincere! Dallo chef al tassista, dall’avvocato alla studentessa universitaria, fino alla nonna che guarda Le Iene tutte le settimane. L’unico requisito? Riuscire a intuire chi, tra i tre sconosciuti in studio, nasconde il segreto!

Il meccanismo del gioco in diretta a “Le Iene Show”

Tra i primi quesiti proposti in diretta nella puntata de’ Le Iene show di ieri sera (18 febbraio):

“Chi è il ballerino con un arto bionico?”

“Chi dei tre ha il parrucchino?”

“Chi ha le labbra rifatte?”

domande che hanno subito catturato l’attenzione del pubblico e fatto dei numeri di interazioni strabilianti.

Durante la trasmissione, gli utenti possono accedere alla pagina dedicata al concorso sul portale delle Iene, registrare la propria risposta e sperare di essere i più veloci e precisi. Al rientro in diretta, viene svelata la soluzione con una dimostrazione in studio, ad esempio con Max Angioni che toglie il parrucchino al concorrente misterioso.

Subito dopo viene annunciato il nome, il cognome e la città del vincitore estratto tra coloro che hanno dato la risposta corretta.

Ma le opportunità di vincita non finiscono qui: chiunque partecipi, anche senza indovinare, accede automaticamente ad un’estrazione finale da 10.000 euro in gettoni d’oro. Il concorso resterà attivo fino al 25 marzo 2025 e la partecipazione è completamente gratuita.

“Questa La So” in realtà è il prodotto 45Ideas realizzato da IdeaSolutions

A rendere possibile questo innovativo meccanismo di gioco è la piattaforma 45Ideas, sviluppata ed erogata come servizio all-inclusive dalla software house napoletana IdeaSolutions, azienda leader nel mercato italiano ed estero, nota per la creazione di numerose piattaforme televisive e tecnologiche. Il sistema, progettato per garantire un’interazione fluida e immediata, permette agli spettatori di partecipare in tempo reale, rendendo il quiz un’esperienza senza precedenti nel panorama televisivo italiano.