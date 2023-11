Alle 21.20 di Mercoledì 15 Novembre su Rai Due va in onda in prima visione tv Quelli che mi vogliono morto, un thriller con Angelina Jolie nel ruolo principale. Diretto da Taylor Sheridan nel 2021, il film ha un buon ritmo e la giusta dose di suspense per appassionare lo spettatore fino alla fine. Consigliatissimo per una serata casalinga ad alta tensione.

E poi Quelli che mi vogliono morto si discosta dalla classica pellicola di genere per l’evidente connotazione sentimentale della trama, resa dal rapporto materno che si instaura fra i protagonisti, ovvero una donna e un ragazzino coraggiosi. Che dite, vi è venuta la voglia di guardarlo? Intanto, di seguito, vi sveliamo le curiosità più interessanti da sapere.

Quelli che mi vogliono morto: la trama in breve e il cast

Due criminali uccidono il padre del piccolo Connor in quanto testimone dei loro misfatti e poi si mettono a dare la caccia al ragazzino, custode del prezioso documento che li incastra e che è costato la vita al genitore. Nella fuga dagli aguzzini, il bambino può contare sull’aiuto di Hannah Faber, una vigilessa del fuoco esperta di tecniche di sopravvivenza che farà di tutto per proteggerlo.

Oltre ad Angelina Jolie, del cast fanno parte anche Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Jon Bernthal, Tyler Perry, Jake Weber, Tory Kittles, Lora Martinez-Cunningham, James Jordan, Dylan Kenin e Alma Sisneros. Una menzione a parte merita il giovanissimo Finn Little, che possiamo ammirare anche in Storm Boy-Il ragazzo che sapeva volare (2020).

Le curiosità sul film

Ecco le principali curiosità da conoscere su Quelli che mi vogliono morto: