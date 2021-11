Si intitola “Quelle brave ragazze” ed è il nuovo show televisivo che ha come protagoniste Sandra Milo, Mara Maionchi e Orietta Berti, un trio inedito per un programma televisivo che riserverà grandi sorprese. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e soprattutto quando e dove andrà in onda questo show al femminile tutto nuovo.

“Quelle brave ragazze”, nuovo programma tv con Milo, Maionchi e Berti: quando e dove in tv

Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo, tre donne, tre grandi protagoniste della storia della tv italiana, che hanno ancora molto da raccontare e lo faranno presto nel nuovo show dal titolo “Quelle brave ragazze”. Una vera e propria vacanza, un road show unico, un format originale prodotto da Blu Yazmine per Sky. Il programma nasce proprio da un’idea di Mara Maionchi, le riprese sono partite in questi giorni. Proprio qualche giorno fa è uscita la prima foto ufficiale che vede le tre viaggiatrici con i loro passaporti e le valigie pronte per partire.

Il nuovo programma tv che vedremo su Sky e Now nel 2022, vede le nostre tre protagoniste imbarcarsi su un volo con una destinazione sconosciuta: da qui viaggeranno a bordo di uno speciale furgoncino. Un’esperienza che si preannuncia entusiasmante per le nostre tre “Lady di ferro” che dopo tanti anni di carriera, si avventurano in un nuovo progetto televisivo che sembra essere creato appositamente per loro.

Il format del nuovo programma

La vacanza delle nostre tre lady sarà ripresa costantemente dalle telecamere che immortaleranno ogni momento della loro avventura, durante la quale dovranno affrontare diverse prove. Le tre protagoniste conosceranno abitudini, culture e posti lontani da loro spostandosi sempre a bordo di un furgoncino speciale. Alla guida ci sarà un autista che sarà anche il loro tuttofare pronto a soddisfare le loro necessità. Mara, Orietta e Sandra ci racconteranno come la voglia di divertirsi e fare nuove esperienze non abbia davvero età, e come tre personaggi così amati dal grande pubblico della tv e con delle carriere strepitose siano ancora una capaci di reinventarsi.

“Quelle brave ragazze”: le dichiarazioni di Mara Maionchi, Sandra Milo e Berti

A Sky le nostre protagoniste hanno rilasciato alcune dichiarazioni su questa nuova avventura. Ecco cosa hanno detto.

Mara Maionchi: «Sono gasata, contenta e spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura!».

Sandra Milo: «Spero possa essere un’avventura bellissima: mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono fantastiche. Anche dal punto di vista umano sono sicura che sarà un’esperienza meravigliosa. Penso che mi divertirò e che mi stupirò delle scoperte che faremo, e sono felice perché potrò raccontare tutto questo. Io la vivo così, come un’avventura, e ora che mi preparo a partire mi sento come una ragazzina!».

Orietta Berti: «Nella mia carriera ho viaggiato tantissimo, stavolta ho accettato di partecipare a questa avventura proprio perché non so dove stiamo andando! Certamente l’ho fatto anche per la compagnia: Mara la conosco da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto. E poi sono del segno dei Gemelli, quindi sono curiosa!».

Il video con le nostre tre “eroine” a Siviglia