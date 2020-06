Torna “Quarto Grado“, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata su Rete 4. La puntata di questa settimana è in buona parte dedicata all’emergenza sanitaria Coronavirus e a cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 5 giugno 2020.

Quarto Grado diretta di venerdì 5 giugno 2020

Venerdì 5 giugno 2020 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna in prima serata su Rete 4.

Il programma torna ad occuparsi dell’emergenza sanitaria Coronavirus con tutte le ultime news: dai contagi in Italia e in particolare nella Regione Lombardia che resta quella maggiormente colpita. Con l’arrivo dell’estate però la curva dei contagi è sempre più al ribasso, anche se gli scienziati sono divisi sulla carica virale della virus. E’ davvero clinicamente sparito oppure no? E soprattutto ci sarà oppure no una seconda ondata?

Quarto Grado oggi: venerdì 5 giugno 2020

Ma non finisce qui, visto che nella puntata di venerdì 5 giugno 2020 si parlerà anche della morte di Elena Ceste, la donna scomparsa lo scorso 24 gennaio 2014 a Castiglione d’Asti. Il corpo senza vita della donna è stato poi rinvenuto il 18 ottobre del 2014 nelle campagne vicino alla sua abitazione. Per l’omicidio della donna è stato condannato il marito Michele Buoninconti che deve scontare la pena di 30 anni. Intanto però la famiglia di Buoninconti ha intrapreso una battaglia legale per trovare possibili errori nell’inchiesta. Possibile che sia innocente?

Quarto Grado contatti

Questo e tanto altro nella puntata di questa settimana trasmessa in diretta su Rete 4.

Infine ricordiamo che, per chi volesse partecipare alla diretta del programma da casa, può farlo inviando domande utilizzando uno dei canali ufficiali: