Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con una nuova puntata di “Quarto Grado“, il programma di cronaca e approfondimento trasmesso in prima serata su Rete 4. Spazio ancora una volta all’emergenza sanitaria del Coronavirus oramai diventata anche di natura economica per il nostro Paese e il resto del mondo. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 22 maggio 2020.

Quarto Grado diretta di venerdì 22 maggio 2020

Venerdì 22 maggio 2020 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna in prima serata su Rete 4.

Il programma torna ad occuparsi dell’emergenza sanitaria per il virus Covid-19 a distanza di tre mesi dal primo caso registrato a Codogno. Intanto alcuni dati sui test sierologici hanno riscontrato che i primi casi di positivi al virus risalirebbero a quando il Coronavirus non era ancora conosciuto. Come mai? Possibile che qualcuno abbia nascosto queste informazioni così importanti per la popolazione? In tanti sin dall’inizio della pandemia ha puntato il dito contro la Cina da dove è partito tutto.

Quarto Grado stasera, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2020

Non solo l’emergenza sanitaria per il Covid-19 nella puntata di venerdì 22 maggio di Quarto Grado. Spazio anche alla vicenda di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre a Roma. Al momento con l’accusa di omicidio sono stati arrestati Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il processo, previsto per queste settimane, è stato rinviato al prossimo 9 giugno, ma nuove intercettazioni lanciano nuovi dubbi sul ruolo della fidanzata Anastasya e dell’amico Luca. In un sms la fidanzata di Luca Sacchi scrive: “attieniti ai piani…”. Cosa è successo davvero quella tragica notte del 23 ottobre?

Questo e tanto altro nella puntata di questa settimana trasmessa in diretta su Rete 4.

