Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro. Ecco le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 31 gennaio 2020.

Quarto Grado diretta, il caso di Samira

Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 21.25 nuova puntata di “Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Nella prima parte del programma si torna a parlare della vicenda Samira El Attar, la donna di cui sono perse le traccia dallo scorso 21 ottobre in quel di Stanghella, in provincia di Padova. Il marito Mohamed Barbri è stato arrestato a Madrid dopo che ha cercato di scappare dall’Italia; attualmente si trova in carcere a Rovigo con l’accusa di omicidio e soppressione del cadavere, anche se continua a professare la sua innocente. Una innocenza di cui sono certi anche i genitori dell’uomo che affermano come Samira sia viva e abbia volutamente deciso di scappare all’estero. Intanto proseguono le ricerche della donna.

Quarto Grado oggi, l’omicidio di Luca Sacchi

Oltre alla scomparsa di Samira El Attar, durante la puntata di Quarto Grado si torna a parlare anche dell’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre a Roma. Al momento Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris sono stati arrestati con l’accuso di omicidio, ma il prossimo 31 marzo partirà il processo per chiarire come sono andate davvero le cose.

Intanto arriva una nuova testimonianza: si tratta di quella di Simone Piromalli, non presente tra gli imputati. Il ragazzo ha accompagnato Valerio Rispoli quella sera per sincerarsi, per conto di Del Grosso, che i ragazzi avessero i soldi per la compravendita di marijuana. Stando a quanto detto da Simone Piromalli i 70mila euro si trovavano nello zaino di Anastasiya, la fidanzata di Luca.

