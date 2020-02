Torna l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 28 febbraio 2020.

Quarto Grado diretta: il caso di Samira El Attar

Venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 21.25 su Retequattro nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro della puntata l’emergenza sanitaria di Coronavirus, il virus cinese che ha causato finora nel nostro Paese 17 morti e più di 600 contagi colpendo principalmente il Nord Italia. Le Regioni Lombardia e Veneto sono quelle col maggior numero di morti con alcune zone rosse considerati focolai di contagio e per questi posti in isolamento. Non solo, spazio alla vicenda di Samira el Attar, la donna scomparsa dal 21 ottobre scorso da Stanghella, paese della provincia di Padova. Il marito Mohamed Barbri è stato arrestato a Madrid e riportato in Italia, anche se l’uomo dalla prigione continua a dichiararsi innocente nonostante su di lui pesino le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Per Mohamed Barbri la moglie Samira el Attar sarebbe fuggita volontariamente da Stanghella.

Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 28 febbraio

Dalla scomparsa di Samira el Attar agli omicidi di due donne uccise nel bergamasco con un taglio alla gola. Si tratta della professoressa Del Gaudio uccisa a Seriate il 26 agosto del 2016. L’unico indagato per la morte della donna è il marito Antonio Tizzani. Morte più o meno similare anche quella della Roveri, manager d’azienda assassinata a Bergamo il 20 dicembre 2016. Possibile che le donne sia state uccise dalla stessa persona?

