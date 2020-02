Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in prima serata con una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento trasmesso su Retequattro. Ecco le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 21 febbraio 2020.

Quarto Grado diretta: il caso di Samira El Attar

Al centro della puntata la storia di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, in provincia di Padova. Al momento il marito Mohamed Barbri è indagato per omicidio e occultamento di cadavere, anche se l’uomo continua a dichiararsi innocente. Non solo, Mohamed dal carcere afferma che la moglie è viva e che avrebbe lasciato l’Italia. Intanto il Tribunale del riesame di Venezia non ha accolto la proposta della difesa: l’uomo è ancora in prigione a Verona.

Quarto Grado 2020: l’omicidio Luca Sacchi

Nella puntata di venerdì 21 febbraio 2020 spazio anche all’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre a Roma.

La vicenda è ancora tutta da chiarire, anche se il prossimo 31 marzo si aprirà il processo che cercherà di fare chiarezza su quanto successo quella tragica notte. Incerta la posizione della fidanzata Anastasiya su cui emergono nuove ombre. Cosa è successo davvero quella notte? Qual è stato il ruolo della fidanzata? Gli inquirenti ora stanno cercando di capire come lei e Giovanni Princi abbiano messo assieme i 70mila euro per acquistare la droga.

