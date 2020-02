Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna con una nuova puntata su Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 14 febbraio 2020.

Quarto Grado: si parla di Marco Vannini

Venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 21.25 dopo la pausa sanremese torna l’appuntamento con “Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

In apertura il programma curato da Siria Magri torna ad occuparsi della morte di Marco Vannini, il ventenne di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola 18 maggio del 2015 nella casa della fidanzata a Ladispoli. In questi giorni la Cassazione ha accolto la richiesta della Procura generale e ha deciso che il processo verso la famiglia Ciontoli va rifatto completamente. Una piccola vittoria per Marina Conte, la madre di Marco che proprio a Quarto Grado aveva dichiarato: “ero preoccupata. Avevo paura, dopo due delusioni che avevano lasciato l’amaro in bocca. Appena saputo ho urlato per il dolore“.

Quarto Grado diretta: la morte di Luca Sacchi

Dall’omicidio di Marco Vannini alla vicenda di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre a Roma. Il processo attualmente in corso deve fare chiarezza su quanto successo quella terribile notte. Intanto, in attesa della partenza del processo previsto per il prossimo 31 marzo, spuntano nuovi dettagli su quella notte riguardanti Anastasiya, la fidanzata di Luca.

In particolare si è scoperto che nello zaino della ragazza c’erano solo una parte dei soldi destinati agli spacciatori. La Procura, infatti, sospetta che alcuni soldi fossero nascosti nella macchina della ragazza; quella stessa macchina è stata sposata da Giovanni Princi, ex compagno di classe di Sacchi.