Torna l'appuntamento in prima serata con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Rete 4. Ecco le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 20 dicembre 2019.

Quarto Grado diretta, l’omicidio di Luca Sacchi

Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Questa settimana si torna a parlare dell’omicidio di Luca Sacchi, il 23enne romano ucciso da un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre a Roma. Per la morte del giovane ragazzo al momento sono stati arrestati Valerio Del Grosso, con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Intanto proseguono le indagini e gli inquirenti stanno cercando di capire il ruolo della fidanzata Anastasiya. Nonostante la ragazza continui a dichiararsi estranea ai fatti, le ricostruzioni e le parole della fidanzata di Luca Sacchi non coincidono con quelle dei testimoni. Cosa nasconde Anastasiya? E soprattutto che ruolo ha in tutto questo Giovanni Princi, l’ex compagno di scuola di Luca? Anastasiya, infatti, nei suoi interrogatori ha fatto ricadere tutte le colpe sull’amico di scuola di Luca.

Quarto Grado anticipazioni: la morte di Yara Gambirasio

Non solo l’omicidio di Luca Sacchi nella puntata di venerdì 20 dicembre 2019 di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno ad occuparsi nuovamente della morte di Yara Gambirasio, la 13 di Brembate per la cui morte è stato condannato all’ergastolo Massimo Bossetti. Questa volta però si discuterà dei rapporti tra Massimo Bossetti e la moglie Marita Comi. Sembrerebbe che nella coppia c’è aria di crisi per via del nuovo pool di consulenti e avvocati scelto dalla donna. A smentire la notizia è stato proprio Bossetti con una lettera inviata al programma.

