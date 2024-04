Grande attesa per i quarti di finale di Europa League che vedono impegnate tre squadre italiana. La Roma se la dovrà vedere nel derby contro il Milan mentre l’Atalanta ha pescato il Liverpool. Vediamo insieme chi trasmetterà la radiocronaca integrale delle gare.

Su Rtl 102.5 la radiocronaca integrale dei quarti di Europa League, Milan-Roma e Atalanta-Liverpool

Sicuramente un’italiana ci sarà nelle semifinali di questa edizione di Europa League. Il torneo, giunto ai quarti di finale, ha delineato il tabellone con gli incroci e le sfide delle gare di andata e quelle di ritorno. Si parte giovedì 11 aprile, dalle ore 21.00, dove scenderanno in campo Milan-Roma e Liverpool-Atalanta.

Sarà possibile seguire le partite non solo in televisione ma anche in radio. RTL 102.5 trasmetterà in diretta la radiocronaca completa dei quarti di finale di Europa League. Due grandi stadi, due grandi partite, in contemporanea, che l’emittente farà vivere in diretta integrale, in un ping pong tra San Siro e Anfield, in un’altalena di emozioni. Il Milan si gioca l’andata in casa, mentre l’Atalanta di Gasperini se la dovrà vedere con la calda atmosfera dei tifosi inglesi.

La radiocronaca vedrà il commento di Paolo Pacchioni e Fulvio Giuliani. Gli ascoltatori potranno vivere l’emozione del calcio europeo mentre le squadre si contendono l’accesso alle fasi successive della competizione. Ed un posto in semifinale per un’italiana è già assicurato. Le altre contendenti ai quarti sono Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia.

Quarti, semifinali e finale: il calendario completo

I quarti di ritorno invece si giocheranno il 18 aprile 2024. La prima semifinale (gara d’andata prevista per il 2 maggio, quella di ritorno il 9) vedrà sfidarsi la vincente tra Benfica-Marsiglia contro la vincente di Liverpool-Atalanta. La seconda semifinale (sempre prevista per il 2 e il 9 maggio), vedrà scendere in campo la vincente di Milan-Roma contro la vincente di Bayer-West Ham. La finale invece si giocherà all’Aviva Stadium di Dublino ed è prevista per mercoledì 22 maggio.