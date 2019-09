Torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento dedicato al mondo della politica e dell’economia condotto da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. Ecco le anticipazioni della prima puntata in onda lunedì 2 settembre 2019.

Quarta Repubblica diretta e ospiti di lunedì 2 settembre

Tutto pronto per il debutto stagionale di “Quarta Repubblica“, il programma di approfondimento di Retequattro condotto da Nicola Porro. Lunedì settembre alle ore 21.25 prende il via, con una settimana di anticipo rispetto alla programmazione dei palinsesti Mediaset, la seconda edizione parte leggermente in anticipo per via della crisi di governo che da settimane occupa le principali pagine dei quotidiani nazionali ed internazionali.

Per l’occasione Nicola Porro per la prima puntata dell’edizione 2019 2020 avrà due ospiti davvero importantissimi: Matteo Salvini, Paola De Micheli e Carlo Calenda. Il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà protagonista di una speciale intervista in cui parlerà della crisi di governo, ma anche del secondo governo Conte e del possibile accordo tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico.

Ospiti della puntata anche Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico , e la vicesegretaria del Partito Democratico Paola De Micheli.

