“Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro torna in prima serata su Rete 4 con una puntata speciale dedicata alle Elezioni Europee e Amministrative 2019. Ecco per voi in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti dell’appuntamento di lunedì 27 maggio.

Quarta Repubblica, ospiti di lunedì 27 maggio 2019

Lunedì 27 maggio alle ore 21.25 torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il programma di approfondimento dedicato alla politica e all’ economia condotto da Nicola Porro su Rete4.

Questa settimana il talk politico è interamente dedicato alle Elezioni Europee 2019 con collegamenti, servizi ed analisi per commentare in tempo reale i risultati delle votazioni per formare il nuovo Parlamento Europeo e non solo. Gli italiani, infatti, sono stati chiamati a votare non solo per le Elezioni Europee 2019, ma anche per le Elezioni Amministrative di alcune città e regioni. Dalla Regione Piemonte fino diverse grandi città italiane: Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce. Ecco la programmazione Rai

Come ha votato il popolo italiano?

Nicola Porro in studio è pronto a commentare in diretta i risultati delle elezioni con la partecipazione di tantissimi ospiti, giornalisti e protagonisti della scena politica italiana e non solo. Ecco in ordine sparso gli ospiti che interverranno durante la puntata in onda lunedì 27 maggio in prima serata su Retequattro.

A cominciare da Gianluigi Paragone, senatore del Movimento Cinque Stelle, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario dei Beni Culturali (Lega), Massimiliano Romeo capogruppo della Lega al Senato. E ancora in studio ci saranno: Edward Luttwak, economista e politologo americano, Maurizio Belpietro direttore de “La Verità” e il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti.

Una puntata che si preannuncia imperdibile e che vedrà Nicola Porro confrontarsi, dati alla mano, con i risultati delle Elezioni Europee 2019 e le Elezioni Amministrative.